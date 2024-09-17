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中国科研人员发现植物新物种“金樽水玉杯”

2024年09月17日10:18 | 来源：新华网
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中国林业科学研究院热带林业研究所生物多样性与生态服务团队、华南农业大学植物生物学基础国家级实验教学示范中心科研人员在海南尖峰岭国家级自然保护区发现一罕见植物，基于形态学与物候学研究结果，确认该植物为新物种，并将其命名为“金樽水玉杯”。这一研究成果近日在国际植物分类学期刊《Phytotaxa》上发表。

“金樽水玉杯”为小型全菌根异养植物。须根短粗，茎直立不分枝，呈金黄色，内壁具网格纹饰。论文通讯作者、中国林业科学研究院热带林业研究所研究员许涵介绍，水玉杯属植物对环境要求极为严苛，大部分分布于热带地区、小部分分布于亚热带和暖温带地区。海南生态环境独特，为“金樽水玉杯”提供了良好的栖息环境，是我国水玉杯属植物生物多样性热点区域。

论文作者、华南农业大学高级实验师羊海军表示，“金樽水玉杯”命名来源于我国唐代诗人李白的著名诗篇《将进酒》，因该植物花色金黄，花形如杯，所以将命名融入“莫使金樽空对月”的意境中，意在把植物作为传统文化载体，彰显自然之美与人文之韵，有助于增强大众的生态观念，促进跨文化交流。

羊海军介绍，水玉杯属植物是非常稀有的物种，对森林生态环境变化高度敏感。“金樽水玉杯”的发现，表明海南热带山地雨林保护状况优良，丰富了植物物种多样性，拓展了野生植物种质资源。（记者 胡拿云）

(责编：郭思邈、杨迪)
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