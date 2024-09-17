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9月16日全国铁路预计发送旅客1180万人次

2024年09月17日10:44 | 来源：中国新闻网
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据“中国铁路”微信公众号消息，9月15日，全国铁路发送旅客1708.5万人次，运输安全平稳有序。9月16日，中秋假日第二天，全国铁路预计发送旅客1180万人次，计划加开旅客列车604列。

各地铁路部门密切关注天气变化和假日客流运行情况，在保障安全前提下，在热门方向和区间及时增加运力投放，落实便民利民惠民举措，保障旅客平安有序出行。上海、南昌、广州局集团公司积极防范应对台风“贝碧嘉”，落实生命至上、安全第一的原则，动态调整旅客列车运行方案，提前采取降速、停运等预防性措施，主动规避安全风险。安排人员力量，加强线路、桥梁、隧道等设备设施巡查检修，确保状态良好，天气好转后及时恢复列车运行。做好在途旅客服务，保障食品和饮用水供应，加大运输服务资讯发布力度，增开退票改签窗口，最大限度降低台风对旅客出行的影响。

此外，今日铁路12306开始发售铁路国庆黄金周运输期间9月30日火车票。

铁路部门提示，请及时关注天气变化情况和出行服务信息，合理安排出行，列车具体开行信息可在铁路12306网站、客户端查询。铁路12306网站(含手机客户端)是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。铁路12306平台致力于为广大旅客提供公平公正、安全便捷的购票出行服务，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全。请广大旅客一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续如需退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：郭思邈、杨迪)
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