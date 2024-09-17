近期，国际金价持续攀升。目前，纽约商业交易所（COMEX）黄金期货主力12月合约已突破每盎司2600美元。国际金价走高，国内黄金零售价格也快速跟涨。中秋假期，黄金消费市场人气如何？

早上十点，记者在北京市西城区的一家金店看到，店内足金饰品的价格已经上调至每克737元，但是仍然有不少消费者前来挑选黄金饰品。业内人士告诉记者，中秋假期叠加婚庆旺季，门店客流出现增长。

黄金消费者：我们要结婚了，就过来看看。涨归涨，但买还是要买的。

而在投资金条柜台前，记者看到，不断有消费者前来购买金条或咨询回购事宜。

菜百股份高级黄金投资分析师 李洋：很多投资者会根据自己的心理价位，从中长期的角度购买投资金条作为整个家庭资产的配置，建议投资者更加理性地消费。

(责编：郭思邈、杨迪)

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