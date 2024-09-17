中秋+婚庆旺季 北京黄金消费升温、门店客流增长
2024年09月17日10:53 | 来源：央视网
小字号
近期，国际金价持续攀升。目前，纽约商业交易所（COMEX）黄金期货主力12月合约已突破每盎司2600美元。国际金价走高，国内黄金零售价格也快速跟涨。中秋假期，黄金消费市场人气如何？
早上十点，记者在北京市西城区的一家金店看到，店内足金饰品的价格已经上调至每克737元，但是仍然有不少消费者前来挑选黄金饰品。业内人士告诉记者，中秋假期叠加婚庆旺季，门店客流出现增长。
黄金消费者：我们要结婚了，就过来看看。涨归涨，但买还是要买的。
而在投资金条柜台前，记者看到，不断有消费者前来购买金条或咨询回购事宜。
菜百股份高级黄金投资分析师 李洋：很多投资者会根据自己的心理价位，从中长期的角度购买投资金条作为整个家庭资产的配置，建议投资者更加理性地消费。
(责编：郭思邈、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 台风“贝碧嘉”登陆 水利部门全力做好台风暴雨洪水防御工作
- 人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）今年第13号台风“贝碧嘉”已于今日（9月16日）7时30分前后在上海浦东临港新城沿海登陆，中心附近最大风力有14级（42米/秒，强台风级）中心最低气压955百帕。受其影响，9月15日，浙江东北部、上海、江苏东南部等地部分地区降了中到大雨；太湖周边3站水位超警0.01—0.24米，浙江和上海沿海5个潮位站超警0.07—0.33米。…
- 评论
- 关注