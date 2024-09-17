人民网记者 杜燕飞

月是故乡明。中秋节是阖家团圆的日子。一块月饼，一轮满月，一桌饭菜……团圆，是萦绕在人们心头最温情的企盼。

最是团圆中秋夜。有这样一群人，他们奋战在能源保供一线，舍小家为大家，以坚守告白祖国和家人，用责任书写家国情怀，用行动描绘别样中秋，守护万家团圆，温暖百姓生活。

西藏措美哲古风电场员工节日期间对风电场设备进行巡查。受访者供图

在西藏，这个中秋节，与往常一样，西藏措美哲古风电场员工一如既往坚守岗位，确保风电场安全稳定运行。该风电场是西藏首个超高海拔风电开发技术研究和科技示范项目，也是首个并入西藏主电网的风电项目。该风电场一期和二期工程已经投运，每年可提供清洁电能超过2亿千瓦时，可以满足周边近14万个家庭一年的用电量。

“中秋佳节，我在风电场值班，虽然不能与家人团聚，但能为保障电力供应贡献自己的力量，我深感自豪。”该风电场运维人员索朗热旦说，自己将坚守岗位，认真履行职责，确保风电场安全稳定运行，让更多家庭度过一个明亮的中秋。

在新疆，眼下，塔里木油田轮南、哈得、塔中、博大等采油气管理区秋季原油、天然气装置检修陆续展开。各单位员工多维度、全方位发力，全力以赴打好装置“攻坚战”。

“轮南采油气管理区400万吨原油稳定装置检修是管理区本年度最大一套装置停产检修，共检73个项目，主要包括压力容器全检、工艺技术改造、压力管道检验、配套大原稳装置改线搭头等重点工作。”该管理区相关部门负责人表示，这个中秋佳节，140余名检修员工忙碌在12个作业点，消除隐患，保障安全生产，为即将到来的今冬明春天然气保供工作打下基础。

在安徽，这个中秋节，位于安徽省池州市长江边的安庆四至涓桥500千伏输电线路长江大跨越施工现场，有一群电力“蜘蛛人”，他们奋战在百米高的跨江电塔上，确保重点工程进度。

“我们用电力人特有的方式欢度中秋佳节。”该工程负责人表示说，安庆四至涓桥500千伏输变电工程是安徽电网“十四五”规划重点工程，计划于2025年6月投运。工程建成后，将进一步提升安庆、池州地区的供电能力和供电可靠性，缓解安徽西南地区500千伏潮流输送压力。

在山西，当人们沉浸在节日团圆的喜悦中时，在华能左权电厂，却有这样一群防磨防爆卫士，默默坚守在自己的岗位上。

他们被称为检修战线上的锅炉设备“诊断师”，人数虽少，却扛起了提升电厂锅炉设备可靠性的“重头戏”，王相就是其中一员。他早出晚归，与工友并肩作战在偌大的炉膛内穿梭于成千上万根管排之间仔细检查每一根管道、每一处焊缝。

“中秋节是阖家团圆的日子，虽然不能和家人相伴，但是一想到自己的工作，连着千家万户的温暖，就很幸福。”王相说。

(责编：郭思邈、高雷)

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