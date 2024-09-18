本报记者 王俊岭

江苏省液化天然气储运调峰工程是该省自主投资建设的第一个接收站项目，项目规划建设4座20万立方米液化天然气储罐及配套设施设备和1座8至26.6万立方米液化天然气专用码头，计划于2025年完工。图为该工程正在建设中。

许丛军摄（人民视觉）

国家统计局日前发布的数据显示，今年1至8月份，全国固定资产投资（不含农户）329385亿元，同比增长3.4%。国家统计局新闻发言人刘爱华表示，虽然受到极端天气的影响，投资累计增速有所回落，但当前投资“量增质升”的特点比较明显。

看结构：积极变化多

总体上，投资目前保持了规模扩张、结构优化的发展态势。据国家统计局投资司首席统计师罗毅飞介绍，今年1至8月份投资数据主要呈现以下几方面特点：

一是高技术产业投资引领作用突出。1至8月份，高技术产业投资同比增长10.2%，增速比全部投资高6.8个百分点。其中，1至8月份，高技术制造业投资同比增长9.6%，高技术服务业投资同比增长11.7%。

二是制造业投资支撑力度加大。1至8月份，制造业投资同比增长9.1%，增速比全部投资高5.7个百分点；对全部投资增长的贡献率为64.6%，比1至7月份提高2.4个百分点。

三是设备购置投资增长较快。各地区各部门深入落实大规模设备更新政策，优化设备更新项目支持方式，设备购置投资较快增长。1至8月份，设备工器具购置投资同比增长16.8%，增速比全部投资高13.4个百分点；对全部投资增长的贡献率为64.2%，比1至7月份提高3.5个百分点。

四是基础设施投资稳定增长。随着增发国债、灾后恢复重建等项目建设加快，基础设施投资平稳增长。1至8月份，基础设施投资同比增长4.4%，增速比全部投资高1个百分点。

五是重大项目投资发挥“压舱石”作用。1至8月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7%，增速比全部投资高3.6个百分点，拉动全部投资增长3.8个百分点。

观主体：投入力度大

投资的“量增质升”，在很多企业的生产经营中得到验证。

有的持续保持研发投入，提升产品竞争力。三一重工股份有限公司最新发布的数据显示，公司今年上半年研发费用投入26.12亿元。“新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇。”三一重工董事长向文波说，公司每年将销售收入的5%以上投入研发，构建全球化研发体系。未来，公司将全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的低碳化，持续迭代新能源产品。

有的紧跟市场需求变化，扩大优质产能。日前，浙江洁美电子科技股份有限公司发布公告称，将投资近12亿元建设“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”，生产高品质纸质载带产品。“公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带产品品质，实现纸质载带产品的迭代升级，巩固并扩大公司在纸质载带领域的规模优势，提升对客户个性化需求的响应速率。”该公司在解释投资目的时表示。

“我国在新质生产力培育、产业改造升级、绿色低碳转型、民生补短板等领域依然有广阔发展空间。这些领域政府和企业投资大有可为，投资将对稳增长、调结构、优供给、惠民生发挥更大作用。”刘爱华说。

察趋势：发展动能强

紫金矿业运用5G、多传感器融合导航、自动驾驶等前沿技术，打造自动化、智能化和无人化矿山；宝钢股份试制成功超低碳QP980钢卷，全流程实现减碳约60%……记者从上海证券交易所提供的信息中发现，如今越来越多中国企业正从高技术领域的投入中积聚增长新动能。

在这一过程中，各方也积极为企业提供助力。

工业和信息化部日前发布的《制造业中试平台建设指引（2024版）》提出，支持采取政府投资社会主体运营、政府投资专业机构能力建设等方式，在先进制造业集群、中小企业特色产业集群、高新区、工业园区等区域内布局建设技术领先、世界一流的综合性中试公共服务平台和特色鲜明、优势突出的专业化中试公共服务平台，全方位支撑产业发展，满足企业多样化需求。

“我们将聚焦科技重点领域和重点客群，加大信贷支持和综合服务力度，加快健全适应新质生产力发展需要的科技金融服务体系。完善科创企业评价指标体系，稳步扩大试点机构范围，加强产品服务迭代升级，深化科创企业全生命周期金融服务。”中国农业银行副行长张旭光说，农行将引导更多新发放信贷资源向“三农”县域、新质生产力相关行业等领域流动，推动信贷结构持续优化。

罗毅飞说，下阶段，要统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债等政策工具，扩大地方政府专项债券用作资本金的领域、规模、比例，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，加力支持大规模设备更新，持续扩大有效投资，保持投资稳定增长。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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