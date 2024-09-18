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破基数、保重点、强统筹、提绩效

安徽以零基预算改革助力高质量发展

本报记者 吴 焰 李俊杰
2024年09月18日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　2023年，统筹投入资金492.8亿元，支持实施50项民生实事和10项暖民心行动；一般公共预算教育支出1517亿元，增长6.8%；省科技创新攻坚专项资金由4亿元增加到10亿元，单个项目平均支持强度提高5倍左右……在财政增量资金有限的情况下，安徽积极推进预算管理方式创新，加强财政资源统筹，初步走出一条“集中财力办大事”的新路。

　　财政是国家治理的基础和重要支柱。习近平总书记指出：“财税体制改革不是解一时之弊，而是着眼长远机制的系统性重构。”党的二十大报告提出，“健全现代预算制度”。国务院明确要求各地，“积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局”。

　　深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要论述精神，认真落实党中央、国务院决策部署，连续3年，安徽将零基预算改革列入省委深改委重点改革；省政府主要负责同志先后9次主持召开改革专题会，确保改革方向与工作力度。2022年6月，安徽出台全面实施零基预算改革方案，在省级层面拉开了向财政资金要效益、向政府治理要效能的自我革命。

　　破基数，打破支出固化模式。改革前，安徽各预算部门年度预算安排通常以上年预算为基数，向上浮动。改革后，清政策、清项目、清资金，以“零”为基点，重新分配。省政府牵头清理重塑支出政策，清退25项、压减35项省级支出政策，预算项目数量下降22.4%，清退资金85.8亿元，为保民生促发展腾出更多资金空间。一年前，庐江县柯坦镇城池村还有大片臭水塘，想治理却缺资金。如今，田野、池杉、水库、民宿……吸引不少游客拍照打卡。这得益于安徽省财政厅统筹5亿元，专项支持农村黑臭水体治理。

　　保重点，“先谋事，后排钱”。党委和政府定任务，部门谋项目，财政筹资金。资金跟着项目走、项目跟着政策走，创新编制重点保障事项清单。投入130亿元，组建9个国家区域医疗中心，让群众在家门口享受高水平医疗资源；新增28项产业扶持项目清单，安排资金253.9亿元，支持培育壮大新质生产力。

　　强统筹，变“各自为战”为“协同作战”。在产业、科技、政务信息化等多个领域，将原本分散在110个预算部门使用的财政资金，统筹整合为15个专项资金，组建工作专班，省政府分管领导任组长，部门以“牵头+配合”模式协同配合，共同确定资金支持项目和分配方案。以政务信息化建设为例，改革前，近90个预算部门都有信息化预算资金，小而散，重复且低效。整合为“数字安徽”专项资金后，不仅减少了30%的重复建设资金，还解决了部门数据“孤岛”问题。

　　提绩效，“一分钱要干十分钱的事”。坚持有为政府与有效市场结合，从原有的产业领域直接补助、无偿补助专项资金中，统筹162.1亿元，支持组建总规模超过2000亿元的省新兴产业引导基金。截至2024年上半年，16只母基金全部组建落地，累计投资项目319个，发挥了财政资金“四两拨千斤”的实效。

　　“这支持力度，真没想到。”安徽得壹能源科技有限公司总工程师曾祥兵难掩喜悦。2023年6月，她所在企业研发的一项有关大圆柱电池的新能源汽车配套技术，获得省科技攻关4500万元的财政支持。得益于零基预算改革统筹整合力度，安徽省重大科技专项项目省级支持资金最少1000万元，最多超亿元，大大高于以往的几百万元。“但钱不是白给的。3年后，要接受资金使用绩效评价。”曾祥兵说。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，深化零基预算改革。“接下来，我们将对照改革新要求，继续推进预算管理方式创新，不断增强政府工作系统性、整体性、协同性，将改革横向扩大更多领域、纵向抵达各市县。”近期省政府专题会上，省长王清宪表示，要通过打造安徽零基预算改革2.0版，进一步为安徽经济社会高质量发展提供坚实支撑。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月18日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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