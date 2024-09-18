本报记者 王 沛 林丽鹂

数据来源：国家市场监督管理总局

山东菏泽鲁西新区海希储能5吉瓦时新型储能系统项目施工现场，建筑工人们忙碌于钢筋模板之间，焊接声、锤击声与机器的轰鸣声此起彼伏。

“落地手续快，这么便利，真是没想到。”海希储能项目负责人王宏亮说。看中菏泽丰富且价优的绿色能源，上海海希工业通讯股份有限公司决定跨省份建厂，去年在鲁西新区投资32亿元成立海希储能公司、新建厂房，主要研发生产储能专用电芯、储能系统等产品。

从上海到山东，企业落户遇到的第一道“坎”就是办手续。“各地审批手续不一样，我们作为‘外来户’人生地不熟，担心手续复杂，也摸不清需要什么材料。”王宏亮说。

为助力外地企业顺利落户，鲁西新区开通手续办理绿色通道，采取“一事一议”“集体会诊”等举措，配备项目服务专员，及时协调解决项目建设中的困难和问题。项目签约后，鲁西新区行政审批服务局工程建设办公室科员常保轩就成了海希储能的服务专员。

2023年，菏泽将工程建设项目主要审批事项从58项简化为44项。常保轩根据海希储能具体情况，定制出个性化手续办理“套餐”，梳理出必须办理的6项审批事项。王宏亮说：“有了专员辅导，我们登录工程建设项目审批管理系统，把准备好的材料上传就都办妥了。”

近年来，菏泽市持续深化审批服务改革，推进审批服务减环节、减材料、减时限、减跑动，聚焦业务流程优化，提升政务服务水平。目前，可实现“一个行业一张综合许可证”，用地规划、土地成交同步公示，工程规划类许可“一证办结”“多审合一”，办事时间压减3/4。去年，全市并联审批率达72.24%，联合验收项目227个。

按照正常流程，海希储能若逐一申请6项审批事项，总法定办理时限是94个工作日，仅建设项目环境影响评价审批一项就需30个工作日。有了并联审批，项目核准、用地预审与规划选址可并联办理。海希储能只需申请“一事申报”，所有审批事项便可在后台同时处理。“为了提高审批时效，申报材料也大幅压缩，比如环境影响评价原本要提交4个材料，现在压缩至2个，只需要企业提交申请书和报告表。”常保轩说。

多项改革举措合力作用，海希储能落户菏泽的总办理时限从94个工作日压缩至8个工作日，落户不到两个月，就配齐了第一条生产线并实现投产。

过了市场准入关，企业在生产经营中还会面临其他问题。“最害怕遇到不公平竞争。”海南某保险公司负责人周某说：“过去几年，海南相关部门一直通过印发文件，限定海南公立医疗机构购买、使用特定保险公司提供的医疗责任保险服务，同时变相限定使用特定保险经纪机构提供的医疗责任保险经纪服务，对其他公司开展业务非常不利。”

海南省市场监督管理局认为，相关发文机关违反了反垄断法，构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。之后，发文机关废止了相关排除、限制竞争的文件。周某说：“现在有资质的公司都可以进入市场开展经营活动。”海南一家公立医疗机构负责人表示：“现在我们可以选择更优质的医疗责任保险产品，更好保障患者、医护人员和医院的权益。”

营商环境的优化是一个系统工程，各地从招商引资、市场准入、公平竞争、保护企业合法权益等方面切入，认真查摆问题，盯着问题抓落实。菏泽市行政审批服务局局长张哲帅说：“我们将持续聚焦经营主体需求和群众关切，不断优化营商环境，激发市场活力。”

今年，海希储能在鲁西新区又投资新项目，目前10个建筑单体已全面开工。项目建成后，可有效拉动风光储上下游产业，在当地实现集群化发展。

本期统筹：郭雪岩

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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