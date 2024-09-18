郭雪岩

上海企业到山东建厂，专员定制“办理套餐”，远程系统省去“脚下工夫”，审批事项“多审合一”，8个工作日办完手续，落户不到两个月实现投产，带动上下游产业加速落地。

海南某保险公司无法公平进入公立医疗机构开展业务，市场监管部门及时查处纠偏，市场竞争秩序逐渐恢复，企业有了更多发展机会，消费者也有了更多选择。

公平竞争的市场环境是各类经营主体成长壮大的沃土。持续破除难点、堵点，清理经营主体在获取资金、土地等生产要素方面遇到的障碍，经过多年改革，我国市场环境不断改善，市场活力不断激发，1.84亿户经营主体为推动经济高质量发展注入源源不断的动力。

进一步全面深化改革，营造促进公平竞争的市场环境，不仅要在服务上做加法，还要在门槛上做减法，保障各类经营主体准入退出机会平等、要素流动进出自由、成本方面竞争公平、行为方面经营自主。

8月21日，“市场准入10条”公布；8月1日，《公平竞争审查条例》施行，明确“19个不得”，防止出台排除、限制竞争的政策措施，为加快建设全国统一大市场奠定了制度基础。市场监管部门集中清理妨碍统一市场和公平竞争政策措施，2022年以来，已查处122件行政性垄断案件，打通一批发展堵点。

随着覆盖事前、事中、事后全环节的公平竞争制度加速构建，动真碰硬破除影响公平竞争的障碍和壁垒，一个更加公平、更有活力的市场环境，将为各类经营主体放心干、大胆闯创造更加广阔的发展空间。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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