本报记者 林丽鹂

党的二十届三中全会《决定》明确，加强公平竞争审查刚性约束，强化反垄断和反不正当竞争，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法。

持续破除阻碍市场公平竞争的各种门槛，有助于构建全国统一大市场。一些地方要求企业获得政府扶持资金后，一定期限内工商注册、登记纳税和统计关系不得迁离；一些地方要求本地建设项目，招标投标优先选择本地企业；一些地方要求行政事业单位和国企，在同等条件下优先使用本地企业产品和服务……整治破除这些门槛，有助于清理企业跨区域投资经营的制度障碍，为外地企业公平参与本地市场竞争亮起绿灯，从而有效促进商品要素跨区域自由流动。

今年以来，各地深入落实公平竞争审查制度，为经营主体参与市场公平竞争破除门槛。上半年，市场监管部门在全国范围开展政策措施文件抽查并督促地方认真整改，共发现违反公平竞争审查标准218件，其中废止101件、修订96件、宣布失效21件，有力维护了公平竞争市场秩序。同时，纵深推进民生领域反垄断执法专项行动以及价格监督检查和反不正当竞争守护行动。上半年，各地市场监管部门依法查处供水、燃气等重点领域市场垄断案件3件、各类不正当竞争案件6076件，切实维护人民群众切身利益；查处限定交易、排斥或者限制经营者参加招标投标等滥用行政权力排除、限制竞争行为，立案滥用行政权力排除限制竞争案件16件，持续纠治不当市场干预行为。

在查办案件、破除阻碍的同时，为经营主体公平竞争提供指引和服务，营造促进公平竞争的政策环境。今年初，新修订的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》公布实施，进一步放宽市场准入门槛，降低制度性交易成本，促进投资并购。国务院反垄断反不正当竞争委员会发布《关于行业协会的反垄断指南》《经营者反垄断合规指南》，为有关主体公平开展市场竞争提供明确指引，建立合规激励制度，推动市场合规水平整体提升。市场监管总局出台《网络反不正当竞争暂行规定》，保护网络经营者合法权益。

下一步，市场监管部门抓紧起草《公平竞争审查条例》的具体实施办法，制定公平竞争审查配套工作规则，保障制度落实落地。同时，将发布《关于药品领域的反垄断指南》《经营者集中反垄断审查申报技术规范》等指导文件，加快推动反不正当竞争法修订，推动市场秩序不断优化，创造更加公平、更有活力的市场环境。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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