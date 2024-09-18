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创新科技助力网络安全

——2024年国家网络安全宣传周网络安全博览会侧记

本报记者 贺林平 金 歆 姜晓丹
2024年09月18日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　担心骗子用“AI换脸”诈骗？中国移动亮出“AI换脸与实时鉴伪”技术，手机视频通话一开，系统就能告诉你对方是“李逵”还是“李鬼”。

　　无人机拍摄到影像素材是否会泄密？大疆科技的新款产品，在数据搜集、传输、存储等环节，提供多项保护措施，确保数据安全。

　　…………

　　近日，2024年国家网络安全宣传周网络安全博览会暨网络安全产品和服务供需洽谈会在广东广州南沙区举办，博览会设置多个专区展现硬核科技。

　　能源领域，数字电网建设加快推进。南方电网数字化部总经理龙云说：“通过自主研发的‘伏羲’芯片，南方电网成功实现了电力控制核心芯片的国产化，大幅降低了对外部技术的依赖。”

　　深信服科技则展出了网络安全领域垂类大模型产品。它能提供实时在线智能值守，深度挖掘传统安全设备难以检测的高对抗、高绕过的网络攻击。

　　除了突破和创新，网络安全技术的应用也越来越普及。众多网络安全科技产品化身为保护生产生活安全的网络“卫士”。

　　“以前村里人办事要去县城，路程远、耗时长，现在90%的业务都能在村里自助机上办，几分钟就办好了！”来自广东潮州的志愿者小蔡所说的变化，源于应用了中移互联网“超级SIM安全网关+5G专网”数字政府安全防护方案的政务一体机。如今，当地镇村可就近向居民提供打印证明等200多项公共服务，安全又便捷。

　　西藏那曲位于青藏高原腹地。中移互联网联合西藏移动推出警务终端安全解决方案，为那曲市嘉黎县公安局干警日常工作的文件材料加上量子加密“护盾”。

　　好产品还要有好体验。本次展会创新展出手段，让观众在学习网络安全知识的同时体会网络安全科技魅力。

　　在平安银行展台，实物展示、视频呈现、人机交互等多元方式提升了观众参与度和体验感。“消失的隐患”等体感游戏，吸引不少观众体验。

　　观众周先生说，游戏设计巧妙，将消保、反诈、网络安全知识融合其中，打场游戏就能轻松获得网络安全知识、学会辨别隐患及防范诈骗的手法。

　　此外，网络安全产品和服务供需洽谈会广泛收集行业需求，促成融通合作。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月18日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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