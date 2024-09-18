本报记者

2024年中国国际服务贸易交易会9月12日至16日在北京举行。本届服贸会吸引2000余家企业线下参展，6000余家企业线上参展，线下参展企业整体国际化率超20%，世界500强和行业龙头企业460余家。111家企业机构发布数字化、人工智能、医疗健康等领域219项成果，其中新品首发110项，传递出中国与世界各国共享机遇、共商合作、共促发展的积极信号。

服贸会是中国服务业和服务贸易高质量发展的生动写照。今年上半年，中国服务贸易规模创历史同期新高，服务进出口总额达3.6万亿元，同比增长14%。中国正以高水平开放推动服务贸易高质量发展，为全球经济发展贡献更大动力。

以高水平开放推动高质量发展，创新提升服务贸易

走进服贸会展区，数字化、智能化、绿色化气息扑面而来。

应用人工智能深度学习技术的骨科手术机器人，通过一张CT片，就能帮医生制定个体化手术方案；纯电动、多旋翼、“喷播运”一体的植保无人机，助力农业生产、巡检、消防提升效率……服贸会上，不少机构和企业首发新技术、新成果，引领行业创新趋势。

作为服务贸易国际合作的重要平台，服贸会着力打造全球服务贸易的“首秀场”。本届服贸会围绕培育发展新质生产力，集中展示了服务贸易数字化、智能化、绿色化发展的最新成果、最新技术和最新应用，陆续发布了200余项融合创新成果。

在京东集团展区，京东云言犀数字人担任的导览员互动讲解，吸引参观者驻足。“京东在数智创新、场景应用和融合驱动等方面有丰富的经验，正努力塑造在线消费与服务新体验。京东健康围绕医药及健康产品供应链，打造更完整的大健康生态体系，实现用户价值、经济效益和社会效益的协同增长。”京东集团战略执行委员会委员、京东健康首席执行官金恩林介绍。

“顺应服务贸易数字化、智能化、绿色化发展趋势，金融机构要进一步做好数字金融大文章，积极拓展国际业务合作，为促进中国企业‘走出去’、助力高质量发展贡献力量。”中国人寿集团党委委员、副总裁黄本尧说。

奇富科技在服贸会期间推出一款为银行业金融机构定制的信贷解决方案。“核心技术自主研发是金融科技公司长期发展的根基，金融科技企业需要持续加大技术投入，推动银行业数字化和智能化升级，助力金融服务创新。”奇富科技首席执行官吴海生表示。

数字化、绿色化驱动服务贸易创新发展。在服贸会第三届气象经济论坛上，中国气象局党组成员、副局长熊绍员介绍，气象部门利用大数据、人工智能等技术研发疾病气象风险预警产品，推出系列生活气象指数产品，将加快发展健康气象服务，更好保障百姓健康。

消费亮点不断涌现。今年服贸会首设北京时装周展区，展示潮流服饰、非遗手作体验和文创产品；转转集团分享绿色理念融入服务创新的实践，努力为消费者提供可靠的二手交易服务；交通银行展出数字人民币相关设备，为消费者提供更便捷、高效的支付服务……数字文旅、智慧教育、夜间经济、首发经济，越来越多生活性服务贸易受到消费者欢迎，为促消费激发更大潜能。

推动服务贸易制度型开放，打造一流营商环境

作为中国扩大开放的重要窗口，服贸会努力打造透明稳定可预期的制度环境，为各国企业积极融入中国服务大市场提供机遇，为中国企业利用国内国际两个市场、两种资源提供展示交易的平台。

本届服贸会上，北京亦庄综合保税区正式获批设立，首批21家企业意向入驻，与6家国际平台达成全球合作伙伴签约。一个个合作项目的背后，是北京服务贸易制度型开放红利的持续释放。北京持续推进国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设，已累计实施了50多项全国首创性政策，向全国复制推广了40多项创新经验和案例，以“北京速度”彰显“开放力度”。

在国家会议中心一层的飞利浦展区，一款人工智能磁共振设备吸引了不少专业观众驻足。“中国加快发展新质生产力，营造国际一流营商环境，为企业引入全球智慧、培植创新动能增添了强劲动力。”飞利浦大中华区总裁刘令说，通过服贸会这个平台，深刻感受到中国越来越好的营商环境和更加开放包容的姿态。

连续第五年赴“服贸之约”的安永集团，在展会上分享了其在数智化发展、绿色可持续等方面的创新成果。“中国一直积极推动制度型开放，为全球服务贸易发展提供了更广阔的空间。对于跨国企业来说，投资中国恰逢其时。”集团相关负责人陈凯表示。

植入式心脏电子装置监测器、零金属人工心脏瓣膜……本届服贸会，医疗科技企业美敦力带来60余款创新展品和解决方案。“我们始终看好中国市场，希望未来能为中国消费者提供更优质的医疗服务。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶表示。

“共享，共生，共成长。”SMC投资管理有限公司董事、总经理马清海对中国机遇感触很深。北京亦庄主题展区内，一条“时光通道”通过环绕沉浸式数字影像，展示公司在中国的发展历程，从单一工厂单元到形成先进制造和总部创新复合功能，再到设立海外地区最大研发创新中心。“SMC株式会社计划再投资6亿元，加强在北京的产品研发和生产配套能力。”马清海说。

自2012年创办以来，服贸会见证了中国服务业和服务贸易高质量发展的历程。“推进服务贸易创新发展试点开放平台建设”“加强服务领域规则建设”“努力构建高标准服务业开放制度体系”……一系列务实举措落地见效、惠及各方。

为推动世界经济增长、增进各国人民福祉贡献力量

展览面积扩大数倍、参展企业持续增加、国际化程度不断提升……服贸会为各方提供更多合作发展机遇。

预制混凝土结构箱式房屋、行业首发的灌浆套筒饱满度检测仪、智能外墙喷涂机器人……在工程咨询与建筑服务专题展区，中建一局展示了多项行业领先的应用成果。“我们将全力打造‘中国建造’品牌，加强同高质量共建‘一带一路’国家和地区的服务贸易合作，为更多海外企业和消费者提供更多优质服务。”中建一局设计研究总院院长唐一文说。

“服贸会为我们展示服务能力提供了好机会。”施耐德电气相关负责人徐韶峰认为，中国市场充满活力，公司将继续与中国合作伙伴携手，实现合作共赢。

车路云一体化和自动驾驶领域的最新发展成果引人关注。“多年来，中国不断推动交通迈向智能化、绿色化。我们将积极推进全球科技创新交流合作，进一步提高城市交通运行效率和治理水平。”蘑菇车联创始人兼首席执行官朱磊表示。

本届服贸会上，快手推出了首个面向用户全面开放的真实影像级视频生成大模型——可灵大模型。“我们将继续做好科技研发，增加优质产品和服务供给，为全球用户提供更多样化的视频生成服务，推动全球文化产业发展与文明交流互鉴。”快手相关负责人表示。

展示新一代数字货运智能中台、自主研发的智能碳管理中心……福佑卡车连续第四年参加服贸会。“我们将不断用科技创新推动行业降本增效，积极引入新能源运力，助力全球运输服务贸易市场提质扩容。”福佑卡车董事长单丹丹说。

当前，全球服务贸易和服务业合作深入发展，服务贸易成为经济全球化的重要推动力。中国将服务贸易作为扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的重要抓手，持续推动服务贸易加快发展，以中国大市场为世界提供新的发展机遇，以高质量发展为全球提供更多更好的中国服务。

（本报记者欧阳洁、屈信明、齐志明、李建广、杨笑雨、路畅）

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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