本报北京9月17日电 （记者曲哲涵）据财政部消息，2023年全国政府采购规模为33929.6亿元，同比下降3%左右。其中，货物、工程、服务政府采购规模分别为7738.1亿元、14486.8亿元和11704.8亿元。从组织形式看，政府集中采购、部门集中采购、分散采购规模分别为8038.3亿元、1522.4亿元和24369.0亿元。

政府采购政策功能作用有效发挥。在支持绿色发展方面，2023年全国强制采购、优先采购节能节水产品357.2亿元，占同类产品采购规模的83.9%；优先采购环保产品575.1亿元，占同类产品采购规模的84.9%。在支持中小企业发展方面，全国政府采购授予中小企业合同金额为25239.8亿元，授予中小企业合同总金额占全国政府采购规模的74.4%。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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