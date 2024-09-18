本报昆明9月17日电 （记者叶传增）9月16日，随着一列满载新鲜蔬菜、应季水果等货物的冷链国际列车从中老铁路磨憨站缓缓驶出，中老铁路国际货物列车累计运输货物量正式突破1000万吨大关。这一里程碑式的成就，见证了中老铁路这条“黄金线路”自开通以来在跨境物流领域的迅猛发展，也彰显了中国与老挝及东南亚国家间经贸合作的深厚潜力与广阔前景。

截至9月16日，昆明海关已累计监管验放经中老铁路进出口货物1000.2万吨，货值407.7亿元。跨境货物品类由开通初期的10多种扩展至2900多种，日均开行列数从初期的2列发展到现在的17列。

中老铁路实现了与西部陆海新通道、中欧班列的互联互通，为中国连接南亚、东南亚提供了更加便捷、高效的物流大通道，极大地促进了区域间的贸易往来和经济合作。

“国际货物运输量超1000万吨是一个新的起点，这条‘黄金线路’展现出了巨大的潜力。”中国铁路昆明局集团有限公司货运部有关负责人表示，中老铁路国际货物列车的稳定运行，促进了中国与老挝之间的贸易往来，降低了物流成本，提高了运输效率，为两国企业带来了实实在在的利益。

为进一步提升跨境货物运输品质，铁路部门每日还开行2列定点、定时、定线、定车次的中老铁路“澜湄快线”国际货物列车。除了“澜湄快线”，铁路部门还在积极探索其他铁路国际运输新模式，如“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等。新模式的推出，不仅丰富了中老铁路的运输产品，还为国内外企业提供了更多元化的物流选择。先后开行的“沪滇·澜湄线”“粤滇·澜湄线”国际货运班列、中老泰国际货物列车、果蔬冷链专列等列车，为区域间的经贸合作提供了有力支撑。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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