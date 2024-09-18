人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

搭建开放共享的公共转化平台

高校区域技术转移转化中心启动建设

2024年09月18日06:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月17日电  （记者闫伊乔）教育部、江苏省共建全国高校区域技术转移转化中心（江苏）启动会暨战略合作协议签署仪式日前在京举行。

　　该中心以南京市、苏州市为核心承载区，聚焦生物医药、信息通信、先进材料等领域，搭建全国高校开放共享的“一站式”“全链条”公共转化平台，推动高校与企业“双向奔赴”、高等教育与区域发展深度融合，把高校人才资源、创新资源转化为产业优势、发展优势，打造高校科技成果转化和创新创业人才培养“双中心”。

　　目前该中心已建立全流程一体化工作服务机制，确保重点项目顺利转化、重大改革落地生效。通过5年左右努力，该中心将被打造成产业应用场景丰富、转化机制畅通、创新生态开放的全国高校科技成果转移转化先行示范区。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月18日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
扩大消费潜能 数字经济为服务贸易注入新动能
　　当前，我国服务贸易正处于创新提升发展的重要机遇期。 商务部数据显示，2012年至2023年，以美元统计，我国服务贸易年均增速达6.2%，高于全球平均增速和我国同期货物贸易增速；目前，我国知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重提升到41.4%，其中，知识密集型服务出口占比提升至57.5%，出口竞争力和“含金量”都不断提高。…
台风“贝碧嘉”登陆 水利部门全力做好台风暴雨洪水防御工作
　　人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）今年第13号台风“贝碧嘉”已于今日（9月16日）7时30分前后在上海浦东临港新城沿海登陆，中心附近最大风力有14级（42米/秒，强台风级）中心最低气压955百帕。受其影响，9月15日，浙江东北部、上海、江苏东南部等地部分地区降了中到大雨；太湖周边3站水位超警0.01—0.24米，浙江和上海沿海5个潮位站超警0.07—0.33米。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部