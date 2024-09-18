搭建开放共享的公共转化平台
高校区域技术转移转化中心启动建设
2024年09月18日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月17日电 （记者闫伊乔）教育部、江苏省共建全国高校区域技术转移转化中心（江苏）启动会暨战略合作协议签署仪式日前在京举行。
该中心以南京市、苏州市为核心承载区，聚焦生物医药、信息通信、先进材料等领域，搭建全国高校开放共享的“一站式”“全链条”公共转化平台，推动高校与企业“双向奔赴”、高等教育与区域发展深度融合，把高校人才资源、创新资源转化为产业优势、发展优势，打造高校科技成果转化和创新创业人才培养“双中心”。
目前该中心已建立全流程一体化工作服务机制，确保重点项目顺利转化、重大改革落地生效。通过5年左右努力，该中心将被打造成产业应用场景丰富、转化机制畅通、创新生态开放的全国高校科技成果转移转化先行示范区。
《 人民日报 》（ 2024年09月18日 10 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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