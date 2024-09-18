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浙江诸暨电力工作人员何贝——

用心用情提供用电服务

本报记者 刘军国
2024年09月18日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　“老何，我家上个月的电费比以往多出不少，这是什么情况？”近日，浙江绍兴诸暨市枫桥镇村民老张来到枫桥供电所，找到供电所党支部书记何贝，请他帮忙排查原因。

　　原来，老张家电费陡增，他怀疑是邻居偷电。何贝带上设备立马跟老张回家，经过一番排查，发现是由于电热水器漏电导致电费飙升。在何贝的帮助下，两家人解开了误会。

　　何贝在枫桥供电所已经工作了26年。1998年，他从中专毕业后，入职诸暨市供电公司枫桥供电所，成为一名抄表员。在工作中，何贝主动学习电力服务专业知识，提升自身的技能。

　　何贝认为，抄表工作虽不复杂，却容易出现错漏。为此，他创新总结出一套“走、看、核、抄、查”抄表操作法，大幅提升了工作效率，并在当地供电所得到推广。

　　多年来，何贝带领团队不断攻克难题，研制出“多功能抄表棒”“多用树木清障工具”等36项创新成果，为群众和企业排忧解难。

　　“何师傅不仅帮我们解决了难题，还节省了不少费用。”浙江枫桥杭派服饰产业园有限公司项目总经理章建江说。

　　杭派服饰产业园是诸暨市引进的重点项目，用电负荷很大，怎么解决？园区管理层调研后得出了一个解决方案——请第三方设计建设5公里供电专线，建设工期预计6个月，设计费用超30万元。

　　就没有更快速、更省钱的办法吗？章建江找到了何贝。“或许可以借用闲置的供电专线。”通过电力大数据摸排后，何贝了解到产业园附近一家纺织企业转型升级，用电负荷大幅度下降，专线使用率不足20%。

　　何贝带着团队入驻园区，通过实地走访、摸排分析，最终协调当地政府、供电公司、两家企业达成共识，纺织企业将2公里专线共享给服饰产业园使用。

　　2013年，何贝创新提出了“涉电问题属地化解”工作模式，建设网格化服务团队。“涉电矛盾看起来只是处理些电费、电表等小问题，反映的却是群众的利益诉求，需要用心用情服务。”何贝说。

　　如今，在何贝的带动下，诸暨市供电公司已培养433名电力服务人员，在城乡为群众和企业提供用电服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月18日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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