本报北京9月17日电 （记者李红梅）记者从中国气象局获悉：海拔4706米的西藏自治区班戈国家基本气象观测站于近日成功施放首个北斗导航探空气球，标志着世界海拔最高的北斗探空高空气象观测站（以下简称“北斗探空站”）建成并启用。

北斗探空站投入运行后，首次将地面气象观测转变为“地面+高空”的协同气象观测，有效弥补了羌塘高空气象数据资料的空白。这将进一步提高西藏高空探测站网密度和探测数据精度，增强对青藏高原雷暴大风、强降水等中小尺度天气系统的跟踪监测，对高原湖泊群的降水增强效应及高原低涡发生发展机理等研究具有重要意义，有助于提高预报准确率，为更好开展防灾减灾、保障生态文明建设提供科学的数据支撑。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 12 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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