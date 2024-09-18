本报记者 王云杉

日前，2024中国国际大数据产业博览会在贵州贵阳市举行。走进展馆，一批数据要素领域的前沿技术成果集体亮相，展现了数据企业乘“数”而上、驭“数”前行的新进展。

采集更智能。“拿着工作手机，对着设备扫一扫、碰一碰，设备数据可以立即传送到后台。”南方电网开发的“电鸿”电力物联网系统，覆盖了不同类型、不同品牌的电力设备，实现设备即插即用，有效解决了数据碎片化、协议不一致、数据处理与分析能力不足等问题。

流通更高效。“数据资源的开发利用，离不开可信的数据流通环境。我们融合隐私计算、沙箱计算、区块链等多种技术，开发的数据流通基础设施——可信数据空间，为企业之间提供了安全可信的数据流通环境，实现‘数据可用不可见、原始数据不出域’，可有效打消企业对数据安全合规流通的顾虑。”浪潮云可信数据空间产品经理姜亚楠表示，截至目前，可信数据空间平台已经服务金融机构完成超100亿元的授信服务。

应用更丰富。通过汇集订单信息、地理位置、货物状态、运输轨迹等公路货运行业动态数据，满帮集团提升数据使用能力和开发效率，实现司机与货主分钟级车货匹配，平均为每位司机降低燃油费用支出1万至2万元，促进物流降本增效和节能减排。

从采集、处理、流通再到应用，数据要素价值的加快释放离不开数据企业的参与。据有关机构统计，2023年全国数据企业数量已超过19万家，产业规模突破2万亿元，2020年至2023年数据产业年均增长率超过25%，预计未来几年将保持20%以上的年增长率。

“近年来，在各部门各地方共同推动下，数据基础制度加快建立，数据资源开发利用的深度和广度持续拓展，我国数据产业发展初见成效。”国家数据局副局长陈荣辉表示。

数据技术和应用创新活跃。2023年全国数据生产总量达32.85泽字节，同比增长22.44%，人工智能等数据驱动的技术创新加速突破，数据产业和服务向各行业领域广泛渗透，新产品、新模式、新业态持续涌现。

数据产业快速增长。数据采、存、算、管、用需求不断提升，数据产业链逐步完善，我国初步形成了门类较为齐全的数据产业链，覆盖数据采集、计算存储、开发利用、流通交易、安全治理等各个环节。

“超大规模市场、海量数据资源、丰富应用场景是我国发展数据产业的有利条件。”北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心教授张向宏表示，随着相关数据产品和服务链条的加快构建，我国数据产业生态体系将更加完善。

国家数据局局长刘烈宏表示，下一步，将顺应数据产业发展方向和趋势，加强产业规划布局，优化产业结构，构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系，打造一批协同互补、特色发展、具有国际竞争力的数据产业集聚区；培育多元经营主体，加强引导，支持数据资源企业、数据技术企业、数据应用企业等不同类型的数据企业公平竞争、加快发展；强化政策保障，瞄准科技发展方向和国家重大战略需求，推动数据领域技术攻关，推进产学研合作，加快数据领域学科体系和人才队伍建设。

（张舒卉参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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