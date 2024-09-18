王 丽

文化和旅游既是拉动内需、繁荣市场、扩大就业的重要内容，也在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着显著作用。党的二十届三中全会《决定》提出：“健全文化和旅游深度融合发展体制机制。”

今年以来，我国文旅消费持续恢复，为消费平稳增长贡献了重要力量。当前，文化和旅游呈现加速融合的特征，“诗”和“远方”更好联结，催生了包括沉浸式旅游在内的一系列新场景、新模式、新业态，给游客带来新体验，增强了人们的出游意愿，带动形成市场新的增长点。

激发文旅消费更大潜能，关键在于增加优质供给。当前，人们的消费需求有了新变化，个性化、多样化趋势明显，对文旅服务品质要求越来越高，更乐于体验旅游地的传统文化、风土人情。与此同时，更多游客愿意跟着演出去旅行、奔着民宿去旅行。游客的需求类型不断扩展、需求层次不断提升，对文旅产品供给提出了更高要求。要更好运用数字化等新技术，加快文旅产品服务创新，更加精准地对接游客需求。

推动文化和旅游与科技深度融合。随着互联网、大数据等新技术的快速发展，数字化和智能化成为增加文旅新供给、推动文旅新消费的重要力量。通过运用大数据、云计算、人工智能等技术，旅游信息高效传递和获取，带动出游便利度提升。数字化还可以打破地域限制，实现线上和线下更好结合，为消费者提供更便捷的旅游体验。数字科技在文旅产业的应用，有助于拓展产业边界，为文旅发展提供新动力。

注重提升文旅产品和服务质量。旅游是幸福产业，长远发展要靠好的体验和口碑。以沉浸式旅游为例，借助虚拟现实、全息投影以及增强现实等前沿数字技术手段，游客的参与度、满意度大幅提升。对于其他旅游业态来说，也要聚焦游客新需求，推出更多提升便利度和体验感的新产品，让游客乘兴而来、尽兴而归，在旅途中留下美好记忆。

努力实现融合发展。文化和旅游的融合创新发展，是旅游业高质量发展的一道必答题。从业态融合到产品融合再到市场融合、服务融合，要培育更多文化和旅游融合发展新业态，进一步提升旅游的文化内涵。要以文塑旅，深入挖掘地域文化特色，将文化内容、文化符号、文化故事融入景区景点，把优秀传统文化纳入旅游的线路设计、展陈展示、讲解体验，形成更多服务品质和文化体验并重的文旅产品，给文旅市场带来新气象，为文旅消费注入新动能。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、北京市社会科学院副研究员）

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 19 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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