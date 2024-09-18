原标题：我国累计淘汰消耗臭氧层物质约62.8万吨

科技日报讯 （记者李禾）9月16日为国际保护臭氧层日。生态环境部在16日当天公布，我国自1991年加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》（以下简称《蒙特利尔议定书》）以来，如期实现了各阶段履约目标。履约30多年来，我国累计淘汰消耗臭氧层物质总量约62.8万吨，占发展中国家淘汰量一半以上，同时累计避免了260多亿吨二氧化碳当量温室气体排放，为推动全球臭氧层逐步恢复作出重要贡献，也为减缓气候变化发挥了积极作用。

《蒙特利尔议定书》缔结于1987年，旨在通过采取全球行动逐步停止消耗臭氧层物质生产和使用。2016年，《蒙特利尔议定书》缔约方达成《基加利修正案》，决定对导致全球变暖的强效温室气体氢氟碳化物（HFCs）实施管控和削减。据科学评估，国际社会履行《基加利修正案》管控要求，到2100年，最多可避免全球平均升温0.5摄氏度，气候效益十分显著。

生态环境部公布的资料显示，我国多措并举，推动HFCs履约管控，并取得积极进展。其中，通过实施配额许可管理，实现HFCs总量控制目标。2024年度，我国核发HFCs生产配额，用于国内使用的配额分别折合14.49亿吨和6.43亿吨二氧化碳当量，相较2024年度配额总量分别压减4.04亿吨和2.62亿吨二氧化碳当量。同时，我国自2021年接受《基加利修正案》起，建立并严格执行HFCs进出口许可管理，每年开展HFCs进出口审批近3万批次，阻止HFCs潜在非法贸易59批次，涉及HFCs数量折合约145万吨二氧化碳当量。

与此同时，我国还加强HFCs履约管控的科学技术研究。比如，在山东长岛等地逐步完善HFCs和消耗臭氧层物质大气监测网络建设，构建我国履约成效评估和预测预警评估体系；推动汽车、家电等行业加快HFCs替代品和替代技术研发，以履约推进行业转型升级等。

(责编：杨曦、陈键)

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