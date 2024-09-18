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确保一泓清水永续北上

孙 越 吴纯新
2024年09月18日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：确保一泓清水永续北上

图为丹江口水库。 新华社记者 肖艺九摄

图为丹江口水库。 新华社记者 肖艺九摄

2024年是南水北调中线工程全线通水10周年。10年来，南水一刻不停、奔流北上。工程累计调水量突破600亿立方米，直接受益人口超过1.08亿，为沿线26座大中城市200多个县（市、区）经济社会的高质量发展提供了有力水资源支撑与水安全保障。

丹江口水库是南水北调中线工程的重要水源地，位于河南省南阳市与湖北省十堰市的交界处，是亚洲最大的人工淡水湖。

近年来，丹江口水库沿岸地区持续守护水源地生态环境，确保一泓清水永续北上。

常抓长治 水质持续向好

“最近往来游客多，我得早点来看着，不能让垃圾流入库区。”一大早，河南省南阳市淅川县老城镇王岭村护水员全合琴就拎着垃圾钳、推着小车在丹江口水库边守护。

淅川县位于丹江口水库东岸，丹江口水库在淅川境内的水域面积达506平方公里，占库区总面积的49%。

为全面守好一库碧水，淅川县不仅建立起8000余人的清漂、护水、护林队伍，常态化开展库区生态环境保护，还成立了“守好一库碧水”专项整治工作指挥部，全力清理整治库区违法违规行为。

记者了解到，当地在丹江口水库消落区，采取水系连通、生境营造、植物群落修复等措施，栽植各种适生耐水植物40万余株，累计修复湿地50万余亩。

在淅川县香花镇何家沟村，一个集水质净化、水土保持、科普体验于一体的人工小湿地格外引人注目。“我们通过管网集中收集生活污水，利用人工湿地进行处理，不仅成效显著，后期管护成本也很低。”南阳市生态环境局淅川分局局长王君介绍。

近年来，为守好丹江碧水，淅川县已累计投资12.5亿元，建成污水处理厂14个、垃圾处理厂12个、农村小型污水处理设施175个、人工小湿地20余个；在丹江口水库建成多个水质自动监测站，在库区四周以及2616平方公里的汇水区，利用高分北斗系统建立电子围挡，实现了县乡两级和环库区重点村污水处理全覆盖、水质全天候自动监测、违建自动报警。

为从根本上改善水库水质，淅川县做足“减”法，促进产业绿色蝶变。为实现一库碧水出淅川，当地以壮士断腕的决心，先后关停涉污企业358家，取缔库区养鱼网箱5.17万箱，关停养殖场613家，否定73个大中型项目选址方案。

当地一方面引导原有的高耗能、高污染企业转型升级、绿色发展；另一方面大力实施农业面源污染治理，推广水肥一体化、无人机植保等新技术，全方位降低农药化肥使用量。

如今，淅川县5个国省控断面水质稳定达标，地表水断面水质达标率100%。

绿是发展的底色，更是发展的底气。近年来，淅川县把生态产业作为保水质、助民富、促发展的核心，大力发展生态农业、生态旅游。目前，淅川县林果业产值达6亿元，10万库区百姓走上了增收致富路。2023年，淅川县累计接待游客808万人次，实现旅游综合收入50.24亿元，3万名淅川人端起了“生态碗”，吃上了“旅游饭”。

空天联动 守好“大水缸”

守护丹江口库区碧水，既要靠人防，也要靠物防、技防。

走进湖北省十堰市丹江口市水质安全保障指挥中心，一个个显示屏悬挂在墙上。显示屏上，各项水库相关数据实时更新。工作人员可以远程控制无人机，使其沿库区消落带上空飞行，实时传回拍摄画面。

近年来，丹江口市搭建起水库断面水质监测、卫星遥感监测、重点排污企业在线监管、库岸线监控、环库公路危化品车辆监控、水质监测站防入侵监控、城乡雨污管道巡护、执法巡护队伍监管8个智慧监管系统，全方位守护丹江口水库水质安全。

为了“不让一滴污水入库”，实现精准护水、科学守水，丹江口市应用卫星遥感、大数据、无人机等科技手段，全力构筑系统化的“空、天、林、地、水”5道水质安全监管防线，对水库水质实施多维度在线智慧监管，为制定应对措施提供支撑。

同时，当地还整合执法力量，组建丹江口库区综合执法大队、水质保护综合巡护大队和生态环境警察大队，由水质安全保障指挥中心统一协调调度，及时制止和惩处相关违法犯罪行为。

(责编：杨曦、陈键)
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