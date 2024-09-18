原标题：中秋假期多个重大工程项目建设顺利推进

中秋假期，多地重大工程项目建设不停工。建设者们坚守岗位、干劲十足，抢抓施工进度，确保项目建设优质高效推进。

在甘肃，由中铁建工集团参建的兰州中川国际机场三期扩建工程综合交通枢纽全面达到竣工条件。据中铁建工集团项目总工程师吴强介绍，兰州中川国际机场三期扩建工程项目于2020年9月开工建设，预计将于今年底转场投运，主要建设内容为新建两条跑道、T3航站楼和综合交通枢纽，配套建设空管、航油及生产生活辅助设施等。

“作为大跨度钢铝结构工程，兰州中川国际机场三期扩建工程综合交通枢纽屋盖是非常薄且扁平的单层钢铝空间网壳屋盖，面积达1.6万平方米。”吴强说，建设者在工程建设过程中首创“六点式平衡吊装法”等异形结构吊装技术，依次完成大跨度结构推进吊装及精确定位。

三期扩建工程项目建成后，兰州中川国际机场将成为空铁（轨）换乘流程优化的综合客运枢纽，汇集公路、铁路、航空等多种交通方式。

在陕西，西（安）延（安）高铁节点性工程跨G30连霍高速公路连续梁顺利合龙，标志着工程建设取得新突破。西延高铁跨G30连霍高速公路连续梁由中铁二十局承建，位于西安市境内，连续梁全长80米、距离G30连霍高速路面27.2米。

据中铁二十局项目负责人高峰立介绍，针对假期高速公路车流量大、上跨公路施工风险高等难题，施工团队通过优化技术力量，严格安全质量管控，确保连续梁安全顺利合龙。

西延高铁是“八纵八横”高铁网包（银）海通道的重要组成部分，建成后，西安至延安的旅行时间将从目前的2个半小时左右缩短至1小时左右。

在贵州，由中铁十八局承建的贵州黄桶至广西百色铁路贵州段打哨隧道正在加紧施工。打哨隧道是黄百铁路贵州段3座长度超万米的隧道之一，掘进中面临岩溶、软岩变形等复杂地质挑战，施工风险高，是全线控制性工程。

中秋假期，700余名建设者坚守在各个工点。目前，打哨隧道1号斜井已经开挖掘进，项目施工加速推进。黄百铁路是西部陆海新通道标志性工程，建成后，将进一步完善区域铁路网布局，成为贵州北部地区至广西北部湾地区的便捷通道。

在浙江，金建高铁新安江特大桥施工现场机械轰鸣，建设者在各个工序间穿梭忙碌。“新安江特大桥全长885米，跨越宽度为520米，是全线控制性工程。目前我们正在进行梁部节段浇筑和斜拉索施工，已完成工程总量的三分之二。”中铁二十四局项目负责人卢成华介绍。

金建高铁正线全长约65公里，南起浙江金华市，北至建德市。线路北接杭黄高铁建德站，南接沪昆高铁金华站，是国家快速铁路网中“黄山至金华”铁路通道的重要组成部分。

在广东，广湛高铁跨373省道特大桥施工现场，数十台精调小车和铣刨机紧张作业，近200名中铁十四局建设者扎根岗位，紧抓工期完成无砟轨道底座板施工，为后续铺轨作业和线路开通奠定坚实基础。

据中铁十四局项目负责人姜磊介绍，无砟轨道施工是高铁铺轨前的最后一道工序，施工难度精度高。建设者对关键工序积极探索，应用抗裂钢板网、逐轨枕复测标架等新设备新工艺，进一步提高无砟轨道施工进度和质量。

广湛高铁是“八纵八横”高铁网中沿海铁路客运大通道的重要组成部分，线路起于广州站，途经佛山、肇庆、茂名等地，终至湛江北站，为广东省投资最大、建设里程最长的高铁项目。（记者樊曦）

(责编：杨曦、陈键)

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