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消费品以旧换新政策显效 补贴加力激发消费热情

毛艺融
2024年09月18日08:49 | 来源：证券日报
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原标题：消费品以旧换新政策显效 补贴加力激发消费热情

9月16日，北京陈女士在京东购买笔记本电脑时，发现用一台旧手机参与“以旧换新”活动可折价抵扣1800元，再加上在“京通”小程序上实名认证领取的2000元政府补贴，旧机进行折价并额外享受补贴，下单时共节省3800元。

这是各地消费者参与以旧换新补贴政策的一个缩影。近期，各地消费品以旧换新政策不断优化扩围。仅9月份以来，已有天津、深圳、上海等地推出消费品以旧换新的补充措施或实施细则。

河南省商业经济学会副秘书长胡钰表示，今年下半年以来，以旧换新政策支持范围更广、力度也更大，并且参与以旧换新的市场主体尤其是企业越来越多，这有助于进一步释放消费潜力，发挥消费对经济发展的拉动作用，也将提升商品性价比，让消费者享受到实实在在的优惠。

政策落地效果陆续显现

在近期发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》明确提出“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新”后，多地积极开展行动，加力支持以旧换新。

从政策落地效果来看，3000亿元超长期特别国债正在撬动“双新”万亿元市场，进一步提振国内消费、投资，政策效果逐渐显现。据汽车流通协会统计，8月份新能源汽车零售量同比增长43.2%。国家统计局数据显示，8月份通讯器材类、家用电器和音像器材类商品零售额同比分别增长14.8%、3.4%。

“从消费看，今年以来消费呈现持续恢复态势，服务消费、升级类商品消费等发展型、享受型消费较快增长，假日出行带动作用明显，文旅消费表现活跃，同时消费品以旧换新政策效应逐步显现。”国家统计局新闻发言人刘爱华9月14日在国新办新闻发布会上表示。

从地方层面来看，以旧换新政策落地效果也正在逐渐显现。以河南为例，“两新”工作实施5个月来，政策效应初步显现。在9月10日河南省政府政策例行吹风会上，河南省发展和改革委员会主任马健称，在消费品以旧换新方面，今年前7个月，河南全省社会消费品零售总额增速5.6%，较全国增速高出2.1个百分点。汽车报废更新超过6万辆，居全国前列，家电以旧换新超19万台。

各地也在以旧换新实施方案里明确了目标。例如，9月5日发布的《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》提到，到2024年底，实现汽车以旧换新约7万辆（其中置换更新6万辆、报废更新1万辆）、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆，持续释放投资消费潜力。

参与商家队伍持续壮大

下半年以来，以旧换新政策力度加码，更多地方出台细化相关政策。比如，9月14日，河北省商务厅等8部门发布《河北省2024年家装以旧换新工作方案》。

进一步来看，8月份至9月份，各地积极出台家居领域以旧换新政策。从政策内容来看，主要发力点在于 增加补贴产品种类 、提高以旧换新补贴标准、扩大以旧换新支持范围 。

相比而言，此轮各省市出台的政策在补贴产品种类、补贴力度、补贴方式以及申领流程等方面进一步优化。

金额方面，各地政策对金额有具体规定，补贴比例一般限定在销售价格的15%左右。同时，政策也明确了活动的具体时间，自开始后延续至2024年底。

商品品类方面，政策对补贴范围、可参与补贴活动的商品品类更明确，一般采用一次性补贴，“即付立减”，进一步拉动消费者的参与积极性。

在此背景下，商家、厂家、经销商等纷纷加入到以旧换新的队伍中。在上海，红星美凯龙着手启动适老化产品以旧换新活动，并将开放适老化产品体验中心。

9月15日，在深圳华强北，小米、华为等线下门店，有不少消费者排队咨询以旧换新补贴活动。据销售人员介绍，除了政府补贴，门店还推出节日优惠活动，对消费者来说目前购买产品比较划算。

中秋假期期间，记者在北京丰台区一家商场的蔚来门店看到，有销售人员正给消费者介绍最新的补贴政策。“《2024年北京市汽车以旧换新补贴实施细则》提出，报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，由原来补贴1万元提高到2万元，这对消费者是实实在在的利好，9月份试驾人数和购车成交数量也有所提升。”门店销售经理说。

“近期以旧换新支持政策力度显著加码，其中汽车、家电补贴近乎翻倍增长，支持范围也有拓宽，将电动自行车、家装厨卫等纳入补贴范围。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，特别是一些省份还根据当地产业特点，在实施方案中增加了“自选动作”，进一步拓宽补贴范围。另外，一些厂家也会借势促销，进而形成累加效应，放大对消费者的真金白银优惠幅度。

对于下一步如何持续优化补贴政策，进一步激发消费者参与以旧换新的积极性，受访人士认为，可以从拓展覆盖范围、提升服务质量、强化监管力度等角度发力。一方面，在现有基础上，进一步拓展以旧换新政策的覆盖范围，如增加更多消费品种类、扩大参与企业数量等；另一方面，加大对以旧换新活动的监管力度，确保政策优惠直达消费者，防止套取、骗取补贴资金等违法违规行为的发生。

(责编：杨曦、陈键)
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