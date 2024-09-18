孟 珂 吴晓璐

原标题：一批增量政策有望落地 完成全年经济增长目标可期

9月14日，国家统计局发布8月份宏观经济数据成绩单。尽管面临复杂多变的国内外形势，在宏观政策发力显效、新动能加快成长、外需持续增长等因素作用下，我国经济运行总体平稳，高质量发展持续推进。

从8月份数据来看，我国经济运行有哪些结构性亮点？结合宏观数据，如何评估A股当前估值水平和投资价值？下阶段我国经济运行前景及宏观政策取向如何？《证券日报》记者就此采访八大首席经济学家进行解读。

8月份经济运行平稳

呈现三大结构性亮点

“从8月份数据来看，我国经济运行总体平稳，高质量发展稳中有进，经济和贸易的全球竞争力持续提升，生产和消费转型升级扎实推进。”中信建投证券首席经济学家黄文涛说。

首先，生产总体平稳，升级态势持续。从工业来看，8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，装备制造业持续发挥“压舱石”作用，产业升级、新旧动能转换趋势不断显现。从服务业看，8月份服务业生产指数同比增长4.6%，在暑期出游的带动下，住宿和餐饮业增速比7月份有所加快。

黄文涛表示，装备制造业、高技术制造业增长较快，工业产出总量增长的同时结构升级，工业企业利润持续恢复。服务业持续恢复，现代服务业领域发展快于平均水平，反映了我国经济结构的全面升级。

其次，外贸增势较好，外汇储备继续增加。

在世界经济复苏放缓、全球制造业景气度持续走弱背景下，8月份我国货物进出口总额同比增长4.8%。贸易结构继续优化，机电产品出口累计增速比7月份加快0.5个百分点，占比近六成。8月末，外汇储备余额比7月末增加318亿美元，人民币汇率也呈现稳中有升态势。

在黄文涛看来，出口继续较快增长，贸易结构持续优化，反映我国经济的全球竞争力持续提升。

再次，内需继续扩大，结构不断优化。从消费看，8月份社会消费品零售总额同比增长2.1%。从投资看，前8个月，固定资产投资同比增长3.4%，其中高技术产业投资增长10.2%，连续6个月保持两位数增长，为新动能培育发展提供了有力支撑。

“加快推动形成新质生产力政策支持下，高技术制造业和高技术服务业投资增长较快，这反映出我国经济增长出现了新的变化。”前海开源基金首席经济学家杨德龙说。

广发证券首席经济学家郭磊表示，8月份固定资产投资环比、同比均略好于前值。制造业投资单月增速较高仍是主要支撑因素，受益于“大规模设备更新”政策的通用、专用、交运设备投资同比增速较高。

申万宏源证券首席经济学家赵伟表示，稳增长政策效果在逐步体现，前期尚未形成设备购置的政策资金加快落地，也推动公用事业基建投资走强。8月份制造业投资、设备购置环比均明显强于季节性，同比增速高基数下维持高位。

粤开证券首席经济学家罗志恒认为，今年以来，我国经济受到三大支撑，一是出口超预期回暖及韧性；二是设备更新带动制造业投资；三是中央政府加杠杆带动中央基建投资。

A股估值处于近10年低位

中长期投资价值已现

谈及当前A股，受访专家普遍认为，目前A股估值处于历史相对较低水平，已经有较高的安全边际。另外，在我国经济结构转型期，A股市场自身正在积累一批优质企业，加之上市公司回报投资者力度提升、全球资金再配置需求、政策端持续发力等因素，A股中长期已经具有较高的投资价值，对全球资金的吸引力提升。

从A股市场估值水平来看，已经回撤至近10年低位。Wind数据显示，截至9月13日，沪深300、上证50、创业板指的市盈率（TTM）分别处于过去10年6.08%、21.37%、0.2%分位数，风险溢价分别处于过去10年98.04%、93.73%、100%分位数。

从上市公司结构来看，目前中国A股正在积累一批自主可控且具有全球竞争力的优质企业。兴业证券首席经济学家王涵表示，投资资本市场本质上是投资企业，在中国完备工业体系基础上迅速成长的优质企业，已陆续成为国内资本市场的重要主体。

从投资者回报来看，当前A股市场的现金分红回报率显著提升，市场供需关系改善。Wind数据显示，截至9月13日，沪深300、中证红利的股息率分别为3.48%、5.57%。此外，权威数据显示，今年前8个月，沪深两市共计1436家上市公司实际实施回购，合计金额已超过1000亿元。

从全球资金流动来看，王涵表示，世界发达经济体正面临政策不确定性上升的局面，全球资金可能存在重新配置的需求。考虑到近几年美、欧、日等经济体股票市场相关性日益上升，中国A股市场或是资金分散配置的可选项之一。

从监管政策看，政策端持续发力呵护市场。招商基金研究部首席经济学家李湛表示，去年8月份以来，活跃资本市场各项举措持续落地。4月份，新“国九条”落地后，监管机构出台了一系列举措，夯实资本市场长期健康发展的制度基础。近日，国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，强调“发挥保险资金长期投资优势”“培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环”。

“当前我国A股市场估值水平，连续三年调整，结构上持续优化改善。”黄文涛表示，有理由相信，A股市场的投资价值正在凸显，其中蕴含的中长期投资机会正在到来。

财政货币政策

仍有发力空间

9月12日召开的全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会指出，要“抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务”。市场人士表示，这预示着政策将会继续加力，以尽可能实现全年5%左右的增长目标。

“当前经济恢复呈现出明显的分化特征。”罗志恒表示，在宏观总量层面，供给好于需求，外需好于内需，中央财政支出及其带动的中央基建投资好于地方基建投资。在行业层面，终端需求旺盛的产业链好于需求不足的行业，同时新增需求涌现也可能难以带动整个行业大幅走强。

“‘一批增量政策’的落地是打破目前状态的关键。”郭磊表示，在降准、新增信贷、降息、调整存量房贷利率、一线地产政策、收储政策等领域均有进一步的空间。

财政政策方面，民生银行首席经济学家温彬表示，8月份政府债发行速度明显加快，当月融资规模达到1.61万亿元，接近历史最高水平。不过，当前财政支出进度仍然偏慢，专项债发行同样慢于时序进度，财政政策仍有较大发力空间。

货币政策方面，温彬认为，后续可通过降息、降准等方式继续降低社会融资成本，改变当前实际利率水平仍然偏高的局面，或者通过继续下调存量房贷利率，降低居民部门的房贷付息成本，促进投资和消费。

产业政策方面，李湛表示，7月底召开的中央政治局会议将改革作为“任务很重”三大领域之首，因此下半年围绕科技体制、新质生产力的改革和政策支持指向性明显，预计后续支持配套政策将加快落地。

9月10日，国家发展改革委副主任相里斌作国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告提出，宏观政策要持续用力、更加给力。重点是宏观政策既要适度加力、又要更加精准，加强逆周期调节，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。此外，报告还提出，以提振消费为重点扩大国内需求。

李湛表示，当前我国经济增长压力有所增加，国内有效需求依然有待提振。但随着货币政策空间打开以及财政政策持续加力，推动经济回升向好的积极因素不断累积，全年完成经济增速的目标仍有坚实基础。

(责编：杨曦、陈键)

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