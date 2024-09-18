佘惠敏

原标题：激发科技开放合作新动能

由科技部和上海市人民政府共同主办的2024浦江创新论坛近日落下帷幕，“共享创新、共塑未来”成为与会嘉宾热议的主题。

加强科技伦理治理

“加强科技开放合作，既是各国人民的普遍诉求，也是世界科技发展的大势所趋。”科技部部长阴和俊在论坛上表示，中国政府积极落实构建人类命运共同体的重要理念，致力于打造开放、公平、公正、非歧视的科技创新开放环境，已与160多个国家和地区建立科技合作关系，签署了118个双多边政府间科技合作协定，面向全球发布《国际科技合作倡议》，为世界科技创新发展提出了中国方案、作出了中国贡献。

本届论坛邀请了300余位来自国际组织、顶尖高校、科研机构和产业界的专家学者参会交流，其中境外嘉宾来自40个国家和地区，比例达到40%以上。

今年正值中匈建交75周年，本届论坛主宾国是匈牙利。匈牙利文化与创新部副国务秘书拉斯洛·博迪什在主旨演讲中表示，推动创新与合作是中匈两国共同的承诺，“迄今人类最好的科技创新成果，不诞生于‘单打独斗’，而是国际合作”。

“巴西和中国在不同方面都要加强合作。事实上，我们已经有了很广泛的合作，尤其是在能源转型和能源创新方面。希望在坚实合作基础上，进一步推动能源转型。”巴西科技创新部副秘书长奥索里奥·内托说。

面向未来，科技伦理治理攸关全人类命运，是世界各国面临的共同课题。

科技部副部长邱勇介绍，中国将持续加强科技伦理治理，积极推动深化科技伦理领域的国际交流合作，促进科学创新更好造福于人类。一是坚持科技向善，促进负责任创新。以增进人类共同福祉、促进人类社会可持续发展为目标，实现科技创新高质量发展和高水平安全良性互动。二是坚持伦理先行，实施敏捷治理。加强科技伦理风险监测，实施更加符合科技活动规律的敏捷审慎治理策略，把好科技伦理“方向盘”。三是坚持开放合作，共享科技惠益。坚持相互尊重、平等互利，尊重不同国家、民族在文化传统等方面的差异，公平、公正、包容地对待不同社会群体，推动形成普遍参与的国际机制和具有广泛共识的伦理规则。

勾勒未来产业图景

大力发展未来产业，是培育新质生产力的战略选择。2024浦江创新论坛组织了多场未来产业论坛，邀请各界专家探讨未来科技发展趋势。

“上海理应成为全球绿色航运的一个加注中心，中国一定能够成为全球绿色燃料的主要产地和供应国。”中国工程院院士、上海交通大学碳中和发展研究院院长黄震认为，全球造船行业正在加速转型，动力能源变革是大势所趋，发展绿色燃料技术是重中之重。绿色燃料，是以水、二氧化碳、生物质、氮气等为原料，用光电、风电等绿电输入，制备成氢气、甲烷、柴油、航空煤油等燃料。用绿色燃料替代现在的柴油、重油来实现净零碳排放，是未来的发展方向。

上海浦芯未来互联网技术研究院在论坛上正式发布下一代互联网Web3.0底层开源技术平台“ChainWeaver”。据了解，该平台融合区块链、隐私计算等前沿技术，同时具备提供分层多链扩展和零信任隐私安全保障的能力，将面向政务、金融、能源、航运贸易等国家级重大应用场景，支撑我国超大规模数字基础设施建设。ChainWeaver的源代码无保留开源开放，提供给所有用户自由应用，目前上线开源代码已超过50万行。中国科学院院士、北京航空航天大学教授郑志明表示，Web3.0时代需要强大的底层技术平台，将区块链与隐私计算技术高性能协同起来，加快构建起数据的安全可信体系。这是我国迫在眉睫的战略需求，也是世界科技强国加速推进的战略着力点。

量子科技是当今世界科技发展的最前沿领域之一，被视为未来科技创新和产业变革的关键驱动力，对国家的科技进步、经济发展和国家安全具有深远影响。

中科创星创始合伙人米磊分享了中科创星在量子产业和量子投资方面的思考。他介绍，过去10年间，全球量子科技领域的企业数量和投融资规模经历了一轮爆发式增长。国内量子初创企业在成长过程中面临的困境主要包括技术挑战、商业化障碍、人才短缺、资金投入不足、产业链不完善等。米磊建议，应加大对量子科技领域的资金支持，政府可以通过支持基础研究、设立专项资金、提供税收优惠等方式，为量子初创企业提供资金支持。同时，鼓励社会资本和风险投资投入量子科技领域，形成多元化的资金支持体系。

打造世界创新高地

本届浦江创新论坛也公布了许多亮眼的科创成果。

科技部科技评估中心发布了最新版的《中国科技成果转化年度报告（高等院校与科研院所篇）》。报告显示，截至2023年底，1038家高校院所成立了适合自身特点的技术转移机构；高校院所专职从事科技成果转化的人员17881名，科技成果转移转化机构和人才队伍建设不断趋向专业化；高校院所与企业共建研发机构、转移机构和转化服务平台数量达到19574家，在促进科技成果供需有效对接方面发挥了重要作用。

爱思唯尔全球高级副总裁兼大中华区总裁李琳介绍，爱思唯尔对全球20个以创新竞争力闻名的城市进行深入分析，发现近5年来（2019年至2023年），中国城市的科研产出呈现迅猛的增长态势，其中北京和上海在科研产出总量上处于领先位置。值得注意的是，深圳的科研实力也在迅速崛起，其科研产出的年均复合增长率高达19%。与此同时，中国城市的科研质量也在稳步提升。根据爱思唯尔对全球20个城市的分析，过去5年中，深圳、上海、北京和香港4个城市在高被引论文增长率排名中包揽前四。研究数量和质量的同步增长，使得这些城市在科技创新方面具有很强的竞争力，并形成了以各自城市为中心的区域创新中心。

长城战略咨询发布的《中国独角兽企业发展追踪报告》显示，2016年至2023年，我国独角兽企业数量从131家增长至375家，总估值由近5000亿美元持续攀升至超1.2万亿美元，其中在2020年首破万亿美元，总估值增幅超1倍；8年间累计22个省份出现过独角兽企业；独角兽企业所在赛道从22个增至39个，前沿科技独角兽企业占比持续提升（2021年起突破六成）。

交流创新成果、启迪创新思想、传播创新理念、激励创新精神，浦江创新论坛已成为促进全球科技创新合作的重要平台。

(责编：杨曦、陈键)

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