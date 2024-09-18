王轶辰

原标题：从2374万吨标准煤到48.3亿吨标准煤

西北荒漠戈壁，大型风光发电基地构成的能源“绿洲”持续壮大；西南长江干流，6座梯级水电站组成的世界最大清洁能源走廊全力顶峰保供；东南蔚蓝大海，一座座“海上油气加工厂”逐步成为能源增产重要增长极……

新中国成立75年来，我国能源事业加快发展，成为世界上最大能源生产国，一次能源生产总量从1949年的2374万吨标准煤，提升到2023年的48.3亿吨标准煤，为全面推进中国式现代化提供了充足动能。

能源饭碗越端越牢

能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础。新中国成立75年来，我国不断提升能源生产供应能力，建立了煤、油、气、核、水、风、光等全面发展的能源供给体系。2014年以来，我国能源自主保障能力始终保持在80%以上，为经济社会持续快速发展提供澎湃动力。

油气安全是我国能源安全的主要矛盾。计划经济时期，大庆石油会战打出了我国首个大油田，从此甩掉了贫油国的帽子。近年来，我国持续推动油气增储上产，新发现一批亿吨级、千亿方级大型油气田，油气核心需求自主保障能力不断增强。2023年，全国原油产量达2.09亿吨，国内原油2亿吨稳产的基本盘进一步夯实；天然气产量连续7年增产百亿立方米以上。

煤炭是我国能源安全的“压舱石”。全国原煤产量分别于2021年、2022年跃上41亿吨、45亿吨台阶，2023年达到47.1亿吨，年均增长4.5%，原煤占我国一次能源生产总量的比重仍保持在65%以上。

国家能源局副局长万劲松表示，近10年来，能源领域固定资产投资累计大约39万亿元，每年平均将近4万亿元，一次能源生产能力增长了35%，有力支撑了我国经济社会平稳健康发展。“我国能源供需保持平衡，能源价格总体平稳，14亿多人口的能源安全得到了有效保障。”万劲松说，我们2015年历史性地解决了全国无电人口的用电问题。近10年来，全国人均生活用电量从500千瓦时增长到将近1000千瓦时，翻了一番。

能源结构绿意更浓

2023年，我国可再生能源总装机突破14亿千瓦，占全国发电总装机比重超过50%，历史性超过火电装机。

我国是世界上最大的发展中国家，工业化、城镇化尚未完成，未来一段时间能源需求仍将增长；产业结构偏重、能源结构偏煤，资源环境约束长期存在。应对这些困难挑战，根本要靠能源转型。

近年来，我国大力推动可再生能源跃升发展。有序推动大型风电光伏基地建设，推进海上风电规模化集群化发展，积极开展“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。科学统筹水电开发和生态保护，有序推进大型水电基地建设和大型水电站升级改造。

截至2023年底，风电、光伏发电装机规模较10年前增长了10倍，清洁能源发电装机占总装机的58.2%，新增清洁能源发电量占全社会用电增量一半以上。清洁能源消费量占能源消费总量的比重从15.5%提高到26.4%，煤炭消费比重下降12.1个百分点。

同时，能源清洁高效利用取得新成效。近10年来，我国累计淘汰煤电落后产能超过1亿千瓦，电力行业污染物排放量减少超过90%。全社会终端用能电气化率达到28%。与2012年相比，单位国内生产总值能耗累计下降超过26%。

能源是碳达峰碳中和重点领域，要实现“双碳”目标，仍需付出巨大努力。“我们将以更大力度推动新能源高质量发展，扎实开展能源绿色低碳转型。我们有能力也有信心推动如期实现2030年前碳达峰的目标。”国家能源局法制和体制改革司司长宋雯说。

能源市场不断优化

能源高质量发展需要大力推进能源治理现代化，加快形成与之相适应的现代化能源治理体系。

9月12日，杭州大会展中心通过认购，领到了一张由国家能源局颁发的绿色电力证书交易凭证。借助绿证交易，该中心为第三届全球数字贸易博览会总计认购了绿证2350个，将在展会期间实现100%绿电供应。

此前，国家能源局印发了《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》，首次以规则形式对绿证核发、交易、划转、核销全生命周期流程进行规范。“这次认购的绿证是《规则》发布后浙江省首批绿证。”国网杭州供电公司数贸会客户侧负责人楼冯梁介绍。

绿证交易是我国能源市场化改革的缩影。近年来，我国加快构建有效竞争的市场结构和市场体系，为能源转型营造良好发展环境。电网统购统销局面基本打破，发电和售电环节全面引入市场竞争，综合能源服务商、虚拟电厂等新型主体蓬勃发展。

此外，全国统一电力市场体系加快建设，组建电力交易中心、石油天然气交易中心和煤炭交易中心。

“主体多元的能源市场结构逐步构建，统一开放的能源市场体系逐步完善，反映市场供需关系的能源价格机制逐步形成，市场在提升清洁能源消纳水平、保障电力供应、促进资源优化配置等方面的作用日益显现。”国家能源局局长章建华说。根据规划，到2035年，我国能源绿色生产和消费方式将广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑。

(责编：杨曦、陈键)

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