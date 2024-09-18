郭冀川 吴晓璐

原标题：前沿技术集中亮相服贸会 为服务贸易注入新动能

9月16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）圆满落下帷幕。服贸会已成功举办十届，全球知名度和国际影响力不断提升。

历时5天，服贸会硕果累累。超百场论坛举办，2000余家企业线下参展，6000余家企业线上参展，发布数字化、人工智能、医疗健康等领域219项成果，达成成交、投资等7类近千项成果。人工智能、云计算、元宇宙、6G等行业前沿技术充分展现，一系列产业融合发展的新成果在服贸会上亮相，服务贸易发展正迎来新机遇。

参会嘉宾新加坡亚洲数字经济科学院院长陈柏珲向《证券日报》记者表示，服贸会不仅提升了中国在国际服务贸易领域的地位和影响力，还促进了全球服务贸易的复苏与增长。通过搭建高效、开放的国际合作平台，服贸会为各国企业提供了展示实力、寻求合作的机会，推动全球经济的共同繁荣。

文旅融合新纪元

梦回千年触手可及

服贸会不仅仅是一场服务贸易领域的庆典，更是全球智慧碰撞、梦想与现实交融的璀璨盛宴。尤其在文旅深度融合、科技前沿探索及国际贸易合作新模式的构建上，绘制了前所未有的宏伟蓝图。在服贸会的舞台上，文旅产业以前所未有的姿态诠释了“融合”二字的真谛。除了传统的VR、AR技术带来的沉浸式体验外，《证券日报》记者还见证了“元宇宙文旅”的构想与实践。

近期《黑神话：悟空》上线引发了广大玩家对游戏中古建筑取景地的关注，这种文化与旅游的融合，不仅促进了旅游业的发展，也让更多人了解和喜爱中国古建筑。在此次服贸会的文旅服务专题展，观众可以欣赏到与传统建筑相关的众多数字化展项。例如，鲸世科技以中轴线建筑元素为基础，以古建筑屋檐上的“五脊六兽”为设计蓝本进行二次创作，打造鲸世·如梦系列《守护神》沉浸式互动体验数字IP；鱼果文化出品的“穹天玉宇”沉浸式中国藻井数字艺学展，通过数字化手段展现中国古建筑中藻井的千变万化，带给观众极致美学体验。

北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司也带来了自己的西游主题VR大空间沉浸体验项目《VR悟空·西游宇宙》。《证券日报》记者在虚拟现实场景中跟随齐天大圣的指引斩妖除魔，打开通往仙界之路，感受盖世英雄的神勇和仙法的神奇。公司产业联盟事业部活动经理李怡婷向《证券日报》记者介绍，该作品运用自研的5G—A边缘计算解决方案融合大空间定位技术与多重体感设备，基于高可靠的5G—A网络提供的大带宽、低时延能力以及“免背包”“去线缆”的分离式渲染方案，体验者可以解绑电脑背包“轻装上阵”，同时享受高逼真唯美视效。

除了“身临其境”，人们还能穿上设备亲自“走”到虚拟世界中去，虚拟数字人领域的科技企业世优科技在服贸会现场帮助观众实现AI数字人的端到端应用场景融合。世优科技联合创始人韩光明对《证券日报》记者说：“虚拟数字人是数字化时代人机交互和AI应用的关键性角色，在后续发展中，我们将持续致力于推动数字人向数智人，再向‘情智兼备’数智人的升级，加速推进数字人技术创新和产业应用落地，为促进全球服务贸易繁荣发展作出更大贡献。”

科技驱动未来潮

创新生态引领变革

服贸会上众多高科技产品与创新技术纷纷亮相。《证券日报》记者目睹了绿色科技、金融科技、智能科技等多领域的深度融合与创新，它们共同勾画了一个可持续发展的未来图景。特别值得注意的是，人工智能与生物技术、低空经济等产业的跨界合作为医疗健康、物流交通等领域带来了革命性的变化，预示着人类生活方式的深刻变革。

在健康卫生服务专题展，北京长木谷医疗科技股份有限公司展示了人工智能骨科手术机器人，公司董事长张逸凌对《证券日报》记者表示，人工智能深度学习技术能够模拟骨科专家思维，精准规划手术路径，通过精准分析海量医学数据，仅需患者CT，就可为每位患者量身定制最优的三维手术方案。人工智能骨科手术机器人让手术过程更短、效果更好，不仅解决了传统骨科手术中的诸多痛点，还显著缩短了手术时间，降低了手术风险，同时减轻了患者的痛苦，加速了康复进程。

电信、计算机和信息服务专题展一直是服贸会展现科技成果最多的展厅。亿航智能副总裁贺天星在现场向《证券日报》记者介绍，今年是亿航智能首次亮相服贸会，带来了明星旗舰产品EH216—S航空器。该航空器采用电力驱动，全无人驾驶，最大航程可达空中直线距离30公里，目前已在全球16个国家完成了超过5万架次安全飞行。“我们希望通过服贸会的国际化平台，把低空经济领域相关的产品业态、技术成果、服务贸易做一个展现，将低空消费场景和对生活方式改变的理念传递给大家。”贺天星表示。

安永华北区主管合伙人张明益在安永展台接受《证券日报》记者采访时说：“近年来，大数据、云计算、人工智能等数字技术的创新发展，显著降低了服务贸易的交易成本，并不断催生出各类新业态和新模式，已成为促进服务贸易高质量增长的重要抓手。随着数字技术快速迭代、国际经贸合作持续深化、国内政策支持力度不断加大，中国服务贸易正迎来前所未有的发展机遇。”

国际贸易新航道

跨境电商引领全球化新风尚

在服贸会的推动下，国际贸易的版图正被重新定义。跨境电商，这一新兴贸易模式，以其独特的优势成为连接世界的重要桥梁，服贸会不仅为企业提供了展示自身实力的舞台，更通过搭建全球供应链服务平台，促进了贸易流程的透明化、高效化。这种以跨境电商为引领的国际贸易新航道，正引领着全球经济向更加绿色、包容、共赢的方向发展。

总部位于新加坡的东南亚电商平台Shopee已是连续第四年亮相大会。Shopee跨境业务相关负责人对记者表示，今年Shopee以“成就每一种出海可能”为主题，展示多样化出海路径，并带来物流履约、流量营销、运营管理等一站式升级出海服务，再次彰显其在促进包容性和可持续性数字生态系统发展方面的能力和成果。

亚马逊全球开店在此次服贸会上发布的《全方位创新，高质量出海——2024中国出口跨境电商发展趋势白皮书》认为，中国出口跨境电商已迈向“高质量出海”的“新阶段”，并分享了在新发展阶段，贯穿产品、技术、运营、供应链、品牌和商业模式的六大具体创新路径。

“今年是亚马逊全球开店连续第二年参加服贸会。此次展示了亚马逊全球开店为中国出口跨境电商企业提供的创新产品与服务，围绕中国卖家关心的跨境物流、服务商网络、亚马逊全球站点机遇等话题开展小型讲座，面对面解答出海企业的疑问。”相关负责人说。

毕马威中国候任主席邹俊对记者说：“今年上半年，中国服务贸易进出口总额近3.6万亿元，同比增长14%，从数据上看，以电信计算机和信息服务、金融服务、保险和养老金服务、知识产权使用费等为代表的知识密集型服务贸易呈现出快速增长态势。从这一现象也可以看到，这类具有附加值高、成长性好的知识密集型服务贸易正在成为中国服务贸易发展的重要增长点和发力点。”

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经