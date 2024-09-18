龚梦泽

原标题：上半年我国汽车销量超1400万辆 超八成A股汽车上市公司实现盈利

今年以来，汽车产业继续围绕新能源化和智能化发展趋势，快速推进各项技术创新和产业升级。同时，在新能源汽车下乡、以旧换新等多重因素推动下，国内汽车产业产销量在上半年延续稳定增长趋势。

中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）公布的最新产销数据显示，今年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，对拉动市场整体增长贡献显著。

终端销量的提升也反映在汽车行业上市公司的业绩中。据《证券日报》记者不完全统计，今年上半年，在A股287家汽车行业上市公司中，有249家实现盈利，占比逾八成。另据中国上市公司协会（以下简称“中上协”）发布的报告，今年上半年，汽车行业营业收入增长超8%，净利润增长超20%。其中，沪市汽车行业公司中近七成实现业绩正增长，增速超100%的有13家公司。

电动化、智能化推动业绩提升

今年上半年，我国汽车产业发展稳中有进，各项主要指标均呈现增长态势。数据显示，2024年前6个月，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。汽车行业交出一份亮点颇多的成绩单，为支撑工业经济稳增长发挥了重要作用。

具体到A股上市车企来看，《证券日报》记者梳理了以乘用车业务为主的20家车企的公告发现，2024年上半年，上述车企中有16家销量实现同比增长，占比达80%。其中，比亚迪上半年销量达到161.3万辆，位列第一。销量增幅最大的为吉利银河品牌，上半年销量同比增长742%。从业绩表现来看，造车新势力中，赛力斯上半年实现营业收入650.44亿元，同比增长489.58%；归母净利润16.25亿元，较上年同期扭亏为盈。作为国内商用车龙头，宇通客车上半年实现营业收入163.36亿元，同比增长46.99%；归母净利润16.74亿元，同比增长255.84%。

当前，汽车电子行业进入新一轮技术革新周期，随着产品渗透率及单车价值量的大幅提升，市场空间广阔。这一欣欣向荣的发展势头，也体现在汽车零部件上市公司上半年的经营业绩上。具体来看，基本实现新能源汽车三电、智能等系统铝合金高压压铸产品全覆盖的爱柯迪，今年上半年营业收入、净利润分别增长23%和14%；凭借发布基于高通、地平线及黑芝麻等芯片平台的智能驾驶域控制器，均胜电子上半年净利润同比增长34%；主营汽车铝合金精密铸件的文灿股份，上半年营收和归母净利润分别同比增长20.07%和488.19%。

此外，轮胎板块的表现也十分亮眼。今年上半年，轮胎企业产销两旺，海外业务稳步攀升，出口份额持续提升，带来营收和净利润的双增长。财报显示，玲珑轮胎上半年实现营收103.80亿元，同比增长12.37%；归母净利润9.25亿元，同比增长64.95%。

值得关注的是，从上市公司财报来看，与新能源、汽车智能化等相关的业务增长明显、在手订单充足，带来营收与利润的增长，反映出市场需求的持续升级与变化。

拓普集团在汽车底盘系统、热管理等业务领域领先，公司表示，随着公司产品平台化战略的不断推进，以及Tier0.5级创新型营销模式市场接受度的不断提升，公司本年度新接订单继续保持快速增长趋势。公司上半年实现营业收入122.22亿元，同比增长33.42；归母净利润14.56亿元，同比增长33.11%。豪能股份主营汽车传动系统相关零部件产品，2024年上半年公司实现营业收入11.36亿元，同比增长37.81%；归母净利润1.62亿元，同比增长81.71%。

海外出口业务稳步攀升

近年来，中国汽车企业积极布局海外市场，通过优化产品设计、提高品质标准以及加强售后服务网络，不断增强在国际市场上的竞争力，以技术进步和产品迭代催动出口增长的特征更为明显。

今年前6个月，中国汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。从增速上看，比亚迪出口20.7万辆，同比增长1.6倍；长城汽车出口20.2万辆，同比增长62.6%；长安汽车出口28.5万辆，同比增长60.4%。

中汽协副秘书长陈士华对《证券日报》记者表示：“中国汽车在国际市场表现良好，出口已成为支撑当前我国汽车产业发展的重要力量。”

不仅是整车企业积极布局海外并实现市场份额攀升，越来越多的零部件企业也瞄准欧洲、东南亚等市场扩展业务，品牌高端化趋势明显，且“出海”模式也正从纯产品出口渐渐向“研产销”全链条输出迈进。

今年上半年，长城汽车、上汽集团、广汽集团合计实现海外销量超80万辆，同比增长20%，而凭借“一车出海带动全链”的长链效应，42家汽车零部件公司海外收入同比增长8%。

均胜电子作为已完成全球化布局的中国零部件企业，在全球主要汽车出产国均配套有相应的制造基地或研发中心，赋能中国车企进行海外布局；今年上半年，德赛西威加大在欧洲地区的布局，5月份，德赛西威欧洲公司在法国巴黎创建首个办公室，进一步加速在欧洲地区的业务发展；8月份，玲珑轮胎发布公告称，决定开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目，经初步投资测算，该项目总投资为6.45亿美元，折合人民币46.21亿元。

国内方面，伴随着以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地，汽车市场消费潜力得到了进一步释放。据商务部新闻发言人何亚东透露，截至2024年9月14日，商务部汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超150万个，收到汽车报废更新补贴申请突破100万份。

“近几个月来，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长。”何亚东介绍称，今年前7个月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月份至7月份，分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。

另据中国汽车流通协会数据，今年前8个月，全国乘用车零售1347.2万辆，同比增长1.9%。其中，新能源乘用车零售601.6万辆，同比增长35.3%；报废汽车回收量421.3万辆，同比增长42.4%。

(责编：杨曦、陈键)

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