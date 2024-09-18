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劳动者的荣光｜夏伯党：从煤矿工人到矿山电气“名医”

2024年09月18日09:04 | 来源：人民网
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在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。

劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。他们用实际行动诠释着责任与担当，用勤劳和智慧书写着人生的华章。

我们深入他们普通的生活，共同聆听劳动者的故事。

本期故事人物：

夏伯党，全国劳动模范、全国技术能手、全国五一劳动奖章获得者、中国能源化学地质工会“大国工匠”获得者。牵头成立“夏伯党团队学习室”，成为企业技术骨干相互交流、促进技术提升的平台。2017年以来，每年带领团队行程2万多公里，赴徐矿集团在陕甘、新疆地区下属的煤炭、电力、煤化工企业开展“大师送绝活，专家解难题”活动，每年培训技术工人超千人，解决技术难题超百项。

夏伯党参加了2024年“劳模工匠进校园”行动，用亲身经历向学生们弘扬劳动精神，影响更多的学生辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，用劳动成就人生。

(责编：郝帅、高雷)
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