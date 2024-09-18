人民网记者 杜燕飞

今年以来，国资央企不断加大科技创新投入，加快发展新质生产力，同时在发展战略性新兴产业上下功夫、花力气，成效明显。

国务院国资委发布的数据显示，今年前7个月，中央企业在战略性新兴产业的投资力度持续加大，完成投资超过1万亿元，同比增长达到24%，占到中央企业总投资的38%，展现了中央企业在新兴产业领域的强劲动力。

据介绍，这些投资主要投向了新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。国资央企通过加大在上述领域的投入，推动产业结构优化升级，培育新的经济增长点。

一些企业对上述产业进行布局。例如，中国诚通旗下各类基金积极布局战略性新兴产业，加大对科技创新领域具有关键核心技术企业的投资力度，截至今年6月末，各基金累计完成投资项目333个，70%投资于战略性新兴产业；中国国新旗下国新基金聚焦战略性新兴产业，截至今年6月底，已投资项目269个，投资金额超1100亿元。其中，投资战略性新兴产业项目金额占比近80%。

北京大学经济学院副院长张辉认为，战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有引领带动作用的先进产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特征，对于培育发展新动能、构建新发展格局具有重要意义，也是推动经济高质量发展的重要力量。

与此同时，随着人工智能和数字化技术的发展，越来越多的国资央企正在用“软”技术赋能战略性新兴产业发展。

“我们搭建形成了中国电子院的IC-MASTER数据系统，为芯片制造提供所需的高精度控制以及生产运行分析涉及的海量数据，通过仿真技术有效支撑精益制造产业。”国投集团旗下中国电子院数字化技术负责人程星华介绍，目前这一技术已在多个项目应用，实现运行效率提升在5%以上、系统优化8%以上，降低投资12%以上，局部环节优化后可实现年运行成本降低近千万元。

“从创新、战略安全与产业控制角度来看，国有企业要在战略性新兴产业等领域加大投资布局力度，加快发展速度，尽快形成产业竞争优势。”中国企业联合会特约高级研究员刘兴国说，培育新质生产力，国资央企要加大对战略性新兴产业的投资布局力度，加快推动创新突破，实施转型升级，更好满足新型消费需求。

业内人士认为，中央企业加大对战略性新兴产业投资力度，已经成为经济发展新增长点。国资央企要抓好高质量稳增长，持续深化提质增效，推进科技创新和产业创新，推进战略性新兴产业发展。

国务院国资委有关负责人表示，今年以来，中央企业加快转型升级，实施产业焕新行动和未来产业启航行动，着力培育新动能，推动高质量发展。下一步，将继续健全新兴产业培育机制，优化保障支持政策，推动一批重大成果落地，不断催生新产业、新模式、新动能。

(责编：郝帅、高雷)

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