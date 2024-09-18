人民网北京9月18日电 （欧阳易佳）9月17日8时，今年第13号台风“贝碧嘉”（热带风暴级）中心位于安徽省淮南市境内，中心附近最大风力8级，预计将以每小时10—15公里左右的速度向西偏北方向移动，并于17日夜间移入河南省境内。

受台风“贝碧嘉”影响，安徽中北部、河南东北等地出现强降雨。中国气象局消息，未来三天，受台风“贝碧嘉”及其残余环流影响，安徽、河南、山东等地部分地区有暴雨灾害风险；19日至20日，受台风“普拉桑”影响，浙江、上海、安徽、江苏等地部分地区有台风灾害风险。另外，青海、甘肃、内蒙古等地部分地区有较强降雨，注意防范局地山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝。

9月17日，水利部召开专题会商会，密切关注第13号台风“贝碧嘉”发展变化以及第14号台风“普拉桑”的叠加影响，滚动分析研判防汛形势，针对性细化部署安排暴雨洪水防御工作，特别是南水北调中线等重点工程洪水防御；在保证防洪安全的同时，科学蓄水保水。水利部维持针对安徽省的洪水防御Ⅳ级应急响应；16日向安徽、河南省水利厅和长江、黄河、淮河水利委员会专门发出通知，17日向中国南水北调集团有限公司发函提醒，同时每日“一省一单”靶向预警，指导做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御以及南水北调中线工程洪水防御等工作。

(责编：郝帅、高雷)

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