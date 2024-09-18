原标题：金沙江科技2024新产品发布暨全国合作伙伴大会在京召开

近日，北京金沙江科技有限公司2024新品发布暨全国合作伙伴大会在京举办。广东省政府督促专员、原省人社厅机关党委副书记、广东省人才交流协会会长陈进新，互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心副主任曾海军，现代职业教育研究院院长王建吉，中国食文化研究会党支部书记于永顺，北京专精特新企业商会秘书长董明德，中国高等教育学会科技服务专家委员会副主任丁德科，中国国际书画艺术研究会副秘书长周长征等领导、专家出席了本次发布会。

同时，出席本次会议的还有来自全国服务中心的合作伙伴及企业家代表。在本次发布会上，金沙江科技创始人、董事长阮吉鹏揭晓了多款以金沙江安全智拍和人工智能图像识别技术为核心的新产品。

基础教育可视化平台将图像采集、图像标准化与信息管理融为一体，为基础教育学生建立起个人成长的电子档案，为教育主管部门提供数据可视化平台，可实时查看不同学校、班级的数据信息，并以大数据统计为基础，有效推动基础教育管理数字化、智能化建设。

“金沙江智拍双百计划”免费为全国中职中专及高中学校提供移动端图像采集服务，利用金沙江科技独创的AI图像处理技术，自动完成图像的标准化及证书印制，该计划预计将惠及数十万中职中专及高中毕业生。

作为教育管理工作中不可或缺的一部分，证件照采集、授课质量评估、校园安全等在教育教学管理方面具有重要意义。金沙江科技深耕教育领域多年，根据学校管理的实际需求，推出智慧校园及校园安防系统。为学校构建安全完善的人像数据库，实现学生图像安全集中化统一管理，采集的照片可用于门禁通行、课堂点到等多种场景。系统融合图像采集与声控识别技术，为学校提供一整套全面的监控与防护解决方案，保障学生在校园、公共场所与宿舍等非公共场所的人员、财产安全。

资助系统是一款旨在优化资助申请、资金管理的智能化软件解决方案。它通过集成申请管理、审批流程、资金分配与跟踪、报告审计、数据分析等功能，帮助各机构、院校高效、合理合规地管理资助项目。

随后，还举行了互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心与金沙江科技的合作备忘签约仪式，双方强强联合，共同推动科技与教育的深度融合。同时，金沙江科技还发布了“卓越领航伙伴计划”，并与全国十多个省级服务中心的合作伙伴签订了《卓越领航伙伴激励计划协议》，旨在通过全方位、多维度的激励和支持机制，携手金沙江在全国的合作伙伴，共同开启新的篇章。

据介绍，北京金沙江科技有限公司一直致力于人工智能图像信息标准化技术的研究，将人工智能技术融入到安全高效的移动端证件照采集与证件照图像标准化处理方面的应用，为学校提供从图像采集、人工智能图像处理、身份核验、图像安全传输到照片冲洗制作、证书印制等一站式服务。未来，金沙江科技还将不断利用自身技术优势，拓展技术应用，强化资源共享，以先进的人工智能图像标准化技术在教学过程、教育管理、校园安全等方面持续创新，助力教育管理的数字化、智能化，为教育管理的提质增效贡献力量。

(责编：董童、李源)

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