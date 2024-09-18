原标题：滴滴“橙意保障计划”节日关怀行动：120城福利站发放20万份月饼陪司机过节

滴滴网约车“橙意保障计划”推出司机关怀系列活动，在北京、上海、广州、福州、哈尔滨、呼和浩特、日照、亳州、岳阳、广元等全国120多个城市举办“滴滴司机福利站”“荣誉司机表彰”等丰富多彩的活动，为司机师傅免费派发20万份中秋月饼礼盒。

从9月9日起，第十二届滴滴司机福利站已开始启动。武汉、南京、济南等百余座城市举办了温馨热闹的家宴，3万余名司机开怀共聚；南昌、苏州、呼和浩特、湘潭、株洲的猜灯谜、投壶、做漆扇等小游戏和互动，给师傅们营造出轻松温暖的节日氛围；切蛋糕、唱生日歌、吹蜡烛.......在石家庄、哈尔滨、安阳等城市，恰逢生日月的师傅们在大家的陪伴下，过了一个难忘的生日。

广州、深圳的中秋晚会在师傅们欢乐的歌声和舞蹈才艺里落下帷幕；在上海，师傅们将自己的节日愿望贴成一面满满当当的心愿墙，滴滴帮助师傅们逐一实现；在东莞、厦门、南宁等多个城市，滴滴专车以小队团建等丰富多彩的线下活动，陪伴专车司机师傅们温暖相聚；在北京、天津、三亚等城市，滴滴豪华车福利站向全体豪华车司务员和机场助理送上最诚挚的祝福。

“这是我第五次来参加福利站的活动了，无论是过年过节，还是夏季送清凉，平台给我们提供的都是最实用的关怀，都是乘客和司机最需要的。”长沙司机福利站的滴滴师傅郭师傅表示，这已经是自己跑滴滴的第7个年头。

在深圳，滴滴女司机们带来的精彩歌唱与舞蹈表演，赢得了阵阵掌声和欢呼声。她们用歌声和舞姿彰显出别样的生命力和对生活的热情，让在场的每一个人都感受到了节日的欢乐和温暖。“女司机们多才多艺，在活动前很用心很积极地排练。”滴滴女司机华姐在接受采访时说道，“从曲目到舞蹈编排，再到服装准备，我们都希望这些心思可以为大家带来更多的欢乐。”

此外，为了让节日辛劳出车的司机师傅们勤有所得，秉承“滴滴服务好司机，司机服务好乘客”的宗旨，滴滴推出包括流水加速卡、免佣卡等十重中秋司机奖励，并于中秋节当日发放近1亿补贴。假期期间，平台试行收取中秋节假日司机服务费，峰期每单收取2、3、5元，让司机收入更优，缓解高峰时段打车难。济南、太原、郑州等多地专车司机参与9月小队奖励活动，有机会获得最高6000元的团队奖励。此外，出租车司机可享受出租车服务费全免卡、车费垫付卡、接驾无忧卡等多重奖励，让司机师傅假期单多收入好。

2024年，滴滴“橙意保障计划”再升级。在收入层面，为给司机师傅们提供一定的收入确定性，滴滴在西安、南京等近20座城市上线了“司机专属收入保障”，惠及45万滴滴司机；在权益层面，滴滴新推出“夏季极端天气损失误工保障”，与司机商业养老保障、司机家庭医疗及意外保障一起，由平台补贴支持，满足司机多重保障需求。同时，滴滴还进行了“司机等级焕新”，全量司机可享每日提现权益，城市传奇司机还拥有车费极速垫付、场站优先接、取消免责等更多实用权益。此外，滴滴数科旗下保险服务平台“点滴保”推出“司机关爱保”，在保障场景、缴费模式、理赔流程等方面为司机升级保障。

今年6月以来，滴滴在杭州、青岛、深圳等多城市举办“清凉一夏”与“滴滴16司机日”活动，以6亿高温补贴、清凉福利站、加油充电优惠等福利致敬司机师傅。滴滴感谢每一位师傅的辛勤与付出，也将持续开展“橙意保障计划”为师傅们提供更多温暖。

(责编：董童、李源)

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