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中秋假期国内出游1.07亿人次（新数据 新看点）

揽投快递包裹超27亿件

2024年09月19日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月18日电  据文化和旅游部数据中心测算：中秋假期（9月15日至17日），全国国内出游1.07亿人次，较2019年同期增长6.3%；国内游客出游总花费510.47亿元，较2019年同期增长8.0%。

　　自驾、高铁等成为主要交通方式，短途休闲旅游受到欢迎。多地城市广场、园林景点推出赏月、观灯等活动，夜间文旅成为消费新亮点。文博场馆、国家艺术院团举办精彩展演，为广大观众奉上文化盛宴。

　　中秋假期，全社会跨区域人员流动量超6.29亿人次，较2019年同期日均增长16.1%。其中，铁路客运量4257.3万人次，公路跨区域人员流动量近5.8亿人次，水路客运量198.1万人次，民航客运量506.9万人次。

　　中秋假期，全国边检机关共计保障525.6万人次中外人员出入境，日均175.2万人次，较去年同期增长18.6%；查验出入境交通运输工具24.2万架（艘、列、辆）次。

　　国家邮政局监测数据显示：中秋假期，全国邮政快递业共揽投快递包裹超27亿件。其中，揽收13.07亿件，较去年同期日均增长35.4%；投递14.07亿件，较去年同期增长45.7%。快递企业积极通过开展批量发货等方式，缩短运输时间，保障发运需求。

　　（综合本报记者王珂、郑海鸥、张天培、韩鑫报道）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月19日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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