本报记者 罗珊珊

9月25日至29日，第三届全球数字贸易博览会将在浙江杭州举办。9月18日，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍有关情况。

“商务部和浙江省全力以赴做好第三届数贸会的筹办工作，努力搭建支撑数字贸易改革创新发展的全球公共服务产品。”商务部部长助理唐文弘说。

聚焦开放。在展览展示方面，32个国家和地区的龙头企业参展，国际企业参展数量和面积占比均超20%。除主宾国哈萨克斯坦、泰国打造国家馆外，还将首次设立国际友城馆和海外产业馆，美国波士顿等城市将组织企业集中参展。在首发首秀方面，400余项新产品、新技术中约1/4来自国外，比例远超上届。在洽谈对接方面，继续举办数字自贸区产业对接会，首次同期举办投资中国—开发区对话500强等活动，国际客商数量约为上届3倍。

聚焦创新。在展示内容上，首发首秀首展数量是去年的4倍，首次设立未来产业专区，集中展示智能机器人、低空经济等领域前沿技术。在呈现方式上，将采用数字人、裸眼3D等技术增强现场互动，首次举办数字人智辩大赛、AI（人工智能）电子音乐作曲大赛，生动诠释数字贸易前沿技术的应用场景。

聚焦共赢。在打造品牌方面，今年将围绕电商产业生态，进一步丰富活动内涵。同时，率先落实中非合作论坛峰会成果，策划“数贸非洲日”活动，打造数字贸易合作新典范。

浙江省副省长卢山介绍，已经有1500多家企业确认参展，其中国际企业超过300家；超过3万名专业采购商登记注册参会，其中国际客商超过6000名。

今年的数贸会将首次发布《中国数字商务发展报告》。“数字商务作为数字经济在商务领域的创新实践，是商务领域发展新质生产力的新动能。”商务部电子商务和信息化司司长朱咏介绍，近年来，商务部加快推动流通、消费、投资、贸易、国际合作等商务各个领域的数字化发展，取得了积极成效。

在发展基础方面，商务大数据应用持续深化，初步实现了关键指标的监测预测，有效提升了商务数字化治理水平。在消费方面，中国网络零售规模已经连续11年位居全球首位。在贸易方面，今年上半年，跨境电商占货物进出口的5.7%，贸易的数字化水平不断提升。在双向投资方面，今年上半年，高技术产业实际使用外资占全国实际使用外资比重超过了35%，数字经济领域对外直接投资增长30%。在对外开放方面，发布《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》，“丝路电商”伙伴国增加到33个，数字领域的开放合作不断扩大。

“以数据为关键要素、数字服务为核心、数字订购与数字交付为主要特征的数字贸易，已经成为国际贸易发展的新趋势和经济发展的新增长点。”唐文弘介绍，2023年以来，中国的数字贸易快速发展，主要有以下特点：

规模保持较快增长。2024年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模达到了1.42万亿元，增长了3.7%，创历史新高。跨境电商进出口1.22万亿元，增长了10.5%，也达到了历史新高。

产业基础不断夯实。数字经济保持稳健增长，2023年中国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到了10%。中国网民规模达到了10.92亿，互联网普及率达到了77.5%。中国云计算市场规模达到了6165亿元，增长了35.5%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达到了32.85泽字节，增长了22.4%。

竞争实力显著提升。“云端经济”生态逐步形成，催生出众包、云外包、平台分包等服务外包新业态新模式。2023年，中国离岸服务外包执行额达到1513.6亿美元，自主研发游戏海外销售收入达到166.7亿美元，多款头部游戏在海外广受认可。网络文学出海市场规模突破40亿元，海外访问用户约为2.3亿，网络文学生态出海格局初步形成。

据介绍，商务部将会同有关部门和地方，加大政策支持力度，健全数字贸易相关法律法规，加快制订数字贸易领域标准。培育具有较强创新能力和国际竞争力的数字贸易领军企业，在细分领域积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业，积极参与世贸组织电子商务谈判，深化多双边和区域数字贸易对话与合作。

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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