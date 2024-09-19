本报记者 韩 鑫

数据来源：交通运输部

制图：汪哲平

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国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，支持交通运输等领域设备更新和回收循环利用。

交通运输大规模设备更新潜力足、空间大。当前，各地设备换新进展如何？面临哪些问题和挑战？记者进行了采访。

浙江杭州萧山区，新开通的7709路电动公交车平稳地行驶在路上。截至去年底，萧山区公交车保有量为1525辆，其中电动公交车达到567辆。未来3年，当地电力部门和公交集团将合力推动“油转电”，计划新增329辆电动公交车。

同城市公交车一样，铁路机车、汽车、船舶等都有部分设备需要更新。交通运输大规模设备更新，既能有力促消费，又能有效扩投资，将推动行业本身及上下游产业高质量发展。

潜力有多大？

多领域设备开展更新，升级换代打开投资空间

交通运输行业设备更新潜力有多大？在一组数据中可见一斑——

在城市公交领域，动力电池更新需求旺。以山西为例，截至去年底，共有新能源公交车1.46万辆，其中七成以上车辆的动力电池已超过或临近质保期限，更新换代需求紧迫。

在快递物流领域，安检设备替代空间大。为保障寄递渠道安全，100%过机安检已成为邮政快递业的常态。随着全面过机安检政策实施进入第八年，大批安检机逼近使用年限，即将迎来大规模淘汰更新阶段。圆通速递总部今年计划新增智能安检机超120台，逐步淘汰部分老化安检机。

在内河水运领域，船舶报废升级潜力足。江苏严格执行国家老旧运输船舶强制报废规定，支持内河客船10年、货船15年以及沿海客船15年、货船20年船龄以上老旧船舶加快报废，力争拆解更新船舶2400艘左右，预计完成投资近百亿元。

“开展交通运输大规模设备更新，既有利于扩大投资、完善基础设施、推动产业升级，也能促进节能降碳、助力交通物流降本增效。”交通运输部有关负责人介绍，2023年，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶近12万艘、公共汽电车近70万辆，其中部分设备需要更新，投资潜力较大。

今年5月，交通运输部等13个部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》（以下简称《方案》），明确提出要实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升等七大行动，推动新一轮交通运输设备更新换代。

有何新特点？

新设备更加智能绿色安全，提升供给体系质量效益

产品更智能。在黑龙江哈尔滨的中通快递征仪分部，一个个包裹经系统计算后精准落入集包袋。“原有设备仅能操作单向快件，分拣效率低。”分部负责人孙大伟说，今年初公司启用了一套价值80万元的智能分拣设备，进出港快件总量同比增长30%，每小时分拣量从5000件提升至8000件，效率提升的同时，精准度也大幅提高。

“配置使用全自动智能分拣成套设备，是邮政快递业设备更新的重要内容。”国家邮政局发展研究中心战略规划研究部主任刘江说，通过提高数字化应用水平，加快智能技术及设备应用落地，大规模设备更新将为快递业智能化转型带来全新机遇。

设备更绿色。山东青岛港前湾港区，一辆辆氢能集卡穿梭于堆场和码头之间。目前，青岛港已推广应用各类港口专用氢能车50辆，累计运营里程80万公里，替代燃油26万升。今年还计划投资7200万元，研制全球首艘超大功率氢电混动拖轮，推动氢能应用从陆域向水域延伸。

福建、湖北、湖南等地加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车；山东、广东、重庆等地提出严格执行船舶报废和环保标准，逐步扩大电动、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围……在新一轮大规模设备更新行动驱动下，货车排放标准稳步提升，清洁能源及新能源船舶应用不断加力。

运行更安全。港口危化品储罐是港口安全监管的重点领域，以大规模设备更新为契机，不少港口企业积极开展储罐更新改造。在江苏南通，一家港口仓储企业今年计划投入5000万元对6座老旧储罐进行更新改造，降低库区储罐安全风险。

“加快港口老旧储罐、管线及附属设施更新改造，推进危险货物港口消防、应急专业化设备更新，既能提高港口营运效率和服务能力，又关系到港口本质安全水平。”江苏省交通运输厅有关负责人介绍，今年全省计划改造港口老旧储罐20个，可撬动投资超30亿元；计划到2027年改造老旧储罐及附属设施200个以上。

资金哪里来？

多方资金支持，化解经营主体“有心无力”困境

交通运输大规模设备更新给企业带来了发展新机遇，资金压力也随之到来。

“资金是我们考虑设备更新的重要因素。”山东永昌物流集团有限公司总裁颜正华说，近年来，人工、能源、用地等各类要素成本持续上涨，运输、仓储等物流服务价格相对低迷，企业更新设备的资金压力较大。

孙大伟就设备更新的成本收益算了一笔账。即使不算购买新设备产生的费用，更新设备后，单票快递分拣成本降低26%，但每月的电费、新增场地费用等运转成本同比增加10%左右，“设备更新回本需要5年左右，期盼有更大资金支持力度。”

针对不少经营主体关心的资金问题，《方案》提出，加大财政资金支持，把符合条件的设备更新项目纳入中央资金等支持范围；健全金融保险支持，引导金融机构强化对交通运输技术改造和设备更新的支持。

“我们正积极争取各级预算内资金、超长期国债等资金支持，统筹现有农村客运和城市交通发展中央财政补贴资金、交通碳达峰省级补助资金等，重点支持新能源车船更新。”浙江省交通运输厅相关负责人说，目前浙江已下达1亿元交通碳达峰省级补助资金，支持各地开展交通运输领域大规模设备更新。

山东省交通运输厅有关负责人也表示，将根据更新换代需求和财力状况，按照不同车辆类型、不同电池规格，明确补贴条件和标准，给予城市公交企业一次性定额补贴。

长远看，交通运输大规模设备更新的关键在于其可持续性。交通运输部科学研究院副研究员李成建议，应着力完善充电站、换电站、加氢站等配套设施建设，加快形成多场景、多批次、可复制的应用场景，才能进一步加快新能源车船的推广应用。

同时，大规模设备更新还面临相关技术标准不统一、不同步等问题，如动力电池产品线升级及政策标准不匹配会造成公交车动力电池性能衰减快、更换难；补能标准不统一，新能源车船难以进一步提高运营效率。“《方案》提出，强化营运车船能耗、排放、技术标准升级，建立新能源机车及配套工程的标准体系，将以标准提升推动设备更新，促进交通运输行业更好迈向高质量发展。”李成说。

留言板

城市里有的公交车是老型号车，噪声大，也没有安装空调。希望这类公交车能在以旧换新政策支持下更新为新能源车，助力提升市民出行舒适度。

——山东网友

在我身边，不少中小微企业和个体工商户名下也有使用了多年的旧车，大家都希望这些车辆也能享受汽车以旧换新政策。

——辽宁网友

不符合标准的电动自行车、电动三轮车等存在较大安全隐患，建议将这类车辆也纳入以旧换新政策覆盖范围，不仅更安全，也能尽量避免资源浪费。

——北京网友

得益于汽车以旧换新政策，我购买了一辆新能源汽车，但是申请安装充电桩时却被小区物业拒绝。希望以旧换新行动能加强协同联动、完善配套服务，让更多车主更便捷地充电。

——吉林网友

（人民网记者施云娟整理，相关新媒体内容请访问人民网《人民建议》栏目）

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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