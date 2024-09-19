本报北京9月18日电 （记者李心萍）记者从中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司获悉：截至18日，今年新疆铁路部门发运煤炭量达10500万吨，同比增长17.1%，其中疆煤外运量达6016.6万吨，同比增长51%，为保障国家能源安全、服务区域经济社会发展提供了有力支撑。

今年以来，随着新疆煤炭优质产能加速释放，疆煤外运需求日益旺盛。新疆铁路部门通过强化服务营销、实施挖潜提效、完善进出疆通道功能布局等举措，持续提升疆煤外运能力。今年以来，疆煤外运日均装车量达3422车，同比增长47.7%。近期，每天有23.3万吨煤炭运往疆外，直供电厂存煤可耗天数始终保持较高水平，较好满足了各地电煤保供需求。

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经