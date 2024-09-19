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华润集团多年深度帮扶宁夏海原

激发乡村发展内生动力

本报记者 张 文
2024年09月19日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　宁夏海原县位于六盘山集中连片特困地区，2012年，这里被列为华润集团的第二个定点帮扶贫困县。12年来，华润集团在海原累计捐赠帮扶资金近6.2亿元，开展了36个公益帮扶项目，产业合作投资金额近66亿元。

　　2020年，海原县17.1万贫困户全部脱贫摘帽。用心用情投入帮扶事业，华润集团继续在巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村全面振兴的路上贡献央企力量、展现央企担当。

　　完善基础设施

　　改善村容村貌

　　“新家140多平方米，翻新房屋起码需要20多万元，但我们只自掏了5万元。”来到关桥希望小镇，关桥乡关桥村村民马天虎笑盈盈地出门相迎。眼前宽敞的屋子里铺着白色地砖，家电齐全的客厅里，孩子们正嬉戏打闹。

　　这里原是一座简陋的土坯房。马天虎回忆，这一片曾经遍布老旧村舍，老房年久失修。2017年，华润来到关桥村捐建希望小镇，村民们只需自筹一部分资金，便能翻新房屋，这让马天虎一家终于圆了新房梦。

　　整洁的院落、别致的小楼、崭新的村部和党员活动室……一处处新房相映成趣。这座希望小镇是企业在国内捐建的第八座希望小镇，企业投资0.95亿元，惠及村民343户，于2019年6月竣工，乡村广场、中心小学、幼儿园、卫生院等一应俱全。

　　从2022年开始，企业还陆续捐赠2000余万元，援建曹洼乡曹洼村等3个村，进行危旧改造、外墙保温、道路硬化等，并安装太阳能路灯、改造卫生厕所、种植绿植。“我们希望通过完善乡村公共基础设施，提升农村人居环境，助力海原县打造宜居宜业的和美乡村。”华润集团乡村振兴办公室副主任周建章说。

　　海原县曹洼乡党委书记田地介绍，在企业支持下，曹洼村实施了残垣断壁和危旧房屋拆除、围墙新建、硬化路修建等工程，全村配备了垃圾桶、电动垃圾车，新建村文化广场，全面改善了村庄的整体风貌，如今村容整洁、环境宜人。

　　发展特色产业

　　带动农户增收

　　曹洼乡曹洼村的一处牛棚里，健壮的肉牛在食槽旁吃得正欢，养殖户田进福正细心地为刚出生不久的牛犊喂着青贮玉米。2015年，田进福从华润集团赊销了2头母牛，在政策扶持下，不断扩大养殖规模，从起初的2头牛到现在的20多头，“养牛有保障、有奔头。”

　　海原县素有养牛的传统，但当地养牛业曾面临品种杂、良种率低、收益差的难题。华润旗下的综合食品企业长期从事活牛供应代理，渠道优势明显。为此，企业结合自身优势，以肉牛养殖产业对当地进行帮扶。

　　经过与当地政府沟通研讨，企业垫资从甘肃引进良种母牛，以赊销的方式投放给贫困农户开办家庭农场。每头价值1万元的母牛，华润提供6000元的赊销款，政府提供2000元帮扶资金，贫困户只需自筹2000元。母牛1年后即可产犊，产下的母牛犊，农户留存养育，用以扩大规模；产下的公牛犊将作为肉牛，在农户家散养育肥10—12个月后，由华润帮扶海原建设的肉牛养殖基地回购，抵扣农户6000元的赊销款。

　　理论上，一个农户赊销5头母牛，经过5年便可以实现存栏20多头牛。截至2019年，华润在海原县共赊销近3.3万头母牛，惠及农户超过1.3万户。

　　“我之前的两任驻村第一书记都是华润派来的，在派驻期间一直联系肉牛赊销和养殖，多年来终于成了规模。”曹洼村驻村第一书记马鑫，已是企业派驻该村的第三任驻村第一书记。

　　为帮扶海原县形成包含种牛培养、母牛繁育、销售等环节的肉牛全产业链，企业帮助海原建成存栏1万头肉牛的育肥场、年加工20万吨饲草的加工厂等。目前，海原县肉牛存栏量近15万头，已成为西北地区的高端肉牛繁育集散地之一。

　　开展技能培训

　　推进人才培养

　　走进关桥希望小镇的产业帮扶中心，10多名当地妇女正趁着农闲学习刺绣和剪纸。在指导老师的帮助下，她们手中的刺绣精致逼真，绣出的花鸟鱼虫、飞禽走兽活灵活现。

　　培养技能，激发发展内生动力。在海原，企业帮助村民成立专业合作社，以合作社为平台进行技能提升培训，并收购村民产品助其就业创收。

　　“每月都能增收1000元左右。”关桥村村民冯英告诉记者，2017年，自己开始参加技能培训，有市级非遗传承人作为老师为大家讲解剪纸、刺绣技能。由于有了这门手艺，当地妇女们成立了润农农民专业合作社，承接剪纸、刺绣订单，目前合作社一年的营收近40万元。

　　走进华润开办的定点帮扶与对口支援县干部培训班，讲台上播放的幻灯片，让学员们看得入了神。“课件讲解如何提升团队效率，让我大受启发。”田地表示。目前，华润共开展了4期定点帮扶与对口支援县干部培训班，海原共73名干部参加培训学习。在第四期培训班上，企业请相关专家围绕乡村治理、现代农业产业思维等方面进行授课，扎实的特色教学有效拓宽了基层干部的工作思路，丰富了大家抓管理、促实践的方式方法。

　　“我们不但要继续加大产业投资合作力度，助力乡村产业振兴，也要大力推进人才培养、引进和培训力度，帮助提升县域基层组织效能，助力实现乡村人才振兴。”华润集团董事长王祥明表示，通过对乡村干部和群众的人才培训，激发乡村发展的内生动力，才能让帮扶成效得以持续。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月19日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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