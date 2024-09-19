人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

1至8月中欧班列开行13056列

同比增长12%

2024年09月19日06:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月18日电  （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉：今年1至8月，中欧班列累计开行13056列，发送货物139.9万标箱，同比分别增长12%、11%，其中8月份开行1653列，发送货物17.3万标箱。今年以来，中欧班列已连续6个月单月开行数量突破1600列。

　　今年以来，国铁集团充分发挥国际和国内协调机制作用，积极推动中欧班列高质量发展。全程时刻表中欧班列开行规模持续扩大，开行数量和运行品质持续提升。跨里海中欧班列实行常态化开行，通道多元化发展稳步推进。陕西榆林、山西吕梁等国内城市首开中欧班列，中欧班列辐射范围进一步扩大，助力内陆城市高水平对外开放。铁路部门积极推广快速通关模式，持续提升中欧班列通关效率和便利化水平，呼和浩特市首次开行采用“铁路快通”模式的中欧班列。

　　国铁集团货运部有关负责人表示，中欧班列开行实现量质提升，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通，为中欧贸易发展注入了新动能，也充分反映了我国外贸稳中向好的态势。下一步，国铁集团将聚焦服务高质量共建“一带一路”，坚持共商共建共享原则，持续推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展，为构建“一带一路”立体互联互通网络、促进高水平对外开放提供可靠运输保障。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月19日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“新中式”游火热 中秋假期消费市场持续释放活力
　　“中式夜游”“赏月之旅”“汉服游园”……今年中秋假期，“新中式”游持续火热，消费市场再次迎来小高峰，各大城市的夜游船、园林古镇、集市等成为年轻游客赏月的热门聚集地。 “一年月色最明夜，千里人心共赏时。…
中老铁路进出口货物突破1000万吨
　　人民网北京9月18日电 （记者王震）据海关总署网站消息，截至2024年9月16日，昆明海关已累计监管验放经中老铁路进出口货物1000.2万吨，货值407.7亿元，作为中老铁路枢纽的磨憨铁路口岸已成为我国连接东盟最大的铁路口岸。 自2021年12月3日通车运营以来，中老铁路进出口货运快速增长，联通内外、辐射周边、双向互济、安全高效的“黄金线路”效应日益显现。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部