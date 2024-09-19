1至8月中欧班列开行13056列
同比增长12%
2024年09月19日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月18日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉：今年1至8月，中欧班列累计开行13056列，发送货物139.9万标箱，同比分别增长12%、11%，其中8月份开行1653列，发送货物17.3万标箱。今年以来，中欧班列已连续6个月单月开行数量突破1600列。
今年以来，国铁集团充分发挥国际和国内协调机制作用，积极推动中欧班列高质量发展。全程时刻表中欧班列开行规模持续扩大，开行数量和运行品质持续提升。跨里海中欧班列实行常态化开行，通道多元化发展稳步推进。陕西榆林、山西吕梁等国内城市首开中欧班列，中欧班列辐射范围进一步扩大，助力内陆城市高水平对外开放。铁路部门积极推广快速通关模式，持续提升中欧班列通关效率和便利化水平，呼和浩特市首次开行采用“铁路快通”模式的中欧班列。
国铁集团货运部有关负责人表示，中欧班列开行实现量质提升，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通，为中欧贸易发展注入了新动能，也充分反映了我国外贸稳中向好的态势。下一步，国铁集团将聚焦服务高质量共建“一带一路”，坚持共商共建共享原则，持续推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展，为构建“一带一路”立体互联互通网络、促进高水平对外开放提供可靠运输保障。
《 人民日报 》（ 2024年09月19日 10 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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