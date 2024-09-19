本报北京9月18日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局18日公布8月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，8月，银行结汇1902亿美元，售汇1914亿美元；银行代客涉外收入5980亿美元，对外付款5826亿美元。

8月我国外汇收支形势有何变化？国家外汇局有关负责人表示，我国跨境资金流动更趋稳定，境内外汇供求基本平衡。8月，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差153亿美元；同时，境内主体购汇节奏有所回落、结汇需求稳中有升，银行结售汇差额趋向均衡。在内外部环境持续改善的作用下，近期外汇市场预期更加平稳，市场交易保持理性有序。

主要渠道跨境资金流动总体向好。我国外贸发展态势持续向好，8月货物贸易项下跨境资金净流入环比增长11%；境外机构继续净增持境内债券，外资配置人民币资产意愿保持稳定。此外，外商投资企业分红派息季节性回落，关联企业跨境融资趋于稳定。

未来我国外汇市场将继续保持平稳运行态势。从内部看，我国经济运行中的积极因素和有利条件不断积累，经济回升向好态势将持续巩固和增强。同时，我国外汇市场发展与改革持续推进，市场内在韧性提升，将继续发挥稳定市场预期和交易的积极作用。从外部看，随着欧美等发达经济体货币政策进入降息周期，国际金融市场环境有望进一步改善。

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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