人民网记者 杜燕飞

2024年以来，央企重组整合提速。青海省国资委、盐湖股份控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团，中国船舶和中国重工正筹划换股吸收合并事宜，广晟有色实控人由广东省国资委变更为中国稀土集团，华润集团拟超百亿元入主长电科技，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合……

业内人士表示，2024年是新一轮国企改革深化提升行动攻坚之年，要力争完成70%以上主体任务。在政策推动下，央企通过并购重组实现产业链整合，将进一步推进国有经济布局优化和结构调整，更好地激发国有经济内生动力和创新活力，有助于提升经济运行效率。

以中国船舶和中国重工吸收合并为例，有分析机构认为，作为中船集团子公司，中国船舶与中国重工在船舶制造领域均占重要地位。此次合并，有望进一步解决中国船舶集团内部的同业竞争问题，提升整体造船能力、供应链管理水平。

党的二十届三中全会审议通过的《决定》指出，深化国资国企改革，完善管理监督体制机制，增强各有关管理部门战略协同，推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。

国务院国资委主任张玉卓日前表示，总的考虑是要着眼于发展壮大实体经济，结合“十四五”规划的深入落实和“十五五”规划的谋划实施，以市场化方式推动国有经济的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，有力推动“三个集中”，即向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

当前，国务院国资委正在部署推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，聚焦新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等15个重点产业领域方向，推动央企加快布局和发展战略性新兴产业。

“国企过去较多布局传统产业领域，而在战略性新兴产业布局相对滞后。”上海国有资本运营研究院院长罗新宇表示，国企改革的目标是提高核心竞争力，这是央企加快推进并购重组的大背景。要大力培育新质生产力，投资战略性新兴产业、未来产业等。

张玉卓表示，要健全新兴产业培育机制，加大在新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域的投入力度，不断催生新产业、新模式、新动能。

“推动国有企业整合重组、推进国有经济布局优化和结构调整是今后五年国企改革最重要的一条主线，是更好激发国有经济内生动力和创新活力的重要一招，也是进一步全面深化国企改革的大动作。”中国企业研究院首席研究员李锦说。

(责编：郝帅、高雷)

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