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8月份跨境资金流动更趋稳定 境内外汇供求基本平衡

2024年09月19日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局18日发布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2024年8月份，我国跨境资金流动更趋稳定，境内外汇供求基本平衡。

国家外汇管理发布的数据显示，2024年8月，银行结汇1902亿美元，售汇1914亿美元；银行代客涉外收入5980亿美元，对外付款5826亿美元。2024年1至8月，银行累计结汇14385亿美元，累计售汇16080亿美元，银行代客累计涉外收入46288亿美元，累计对外付款46862亿美元。

“8月份，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差153亿美元；境内主体购汇节奏有所回落、结汇需求稳中有升，银行结售汇差额趋向均衡。”国家外汇管理局有关负责人表示，在内外部环境持续改善的作用下，近期外汇市场预期更加平稳，市场交易保持理性有序。

与此同时，主要渠道跨境资金流动总体向好。上述负责人表示，我国外贸发展态势持续向好，8月货物贸易项下跨境资金净流入环比增长11%；境外机构继续净增持境内债券，外资配置人民币资产意愿保持稳定。此外，外商投资企业分红派息季节性回落，关联企业跨境融资趋于稳定。

近年来，我国持续推进产业转型升级，促进服务业与制造业的融合发展，出口稳步增长。随着经济实力增强和人民生活水平的提高，对海外商品和服务的进口需求也在增加。

“当前，我国出口结构持续改善，一般贸易占比稳步提升，‘新三样’等产品竞争力逐渐增强，自贸区政策红利持续释放，跨境电商、离岸贸易等外贸新业态不断涌现，多重利好因素支持出口保持中高速增长，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。”民生银行首席经济学家温彬告诉人民记者，随着我国金融高水平开放稳步扩大，境外机构投资者持续看好中国资本市场，持有我国债券数额再创历史新高。

“未来我国外汇市场将继续保持平稳运行态势。从内部看，我国经济运行中的积极因素和有利条件不断积累，经济回升向好态势将持续巩固和增强。”上述负责人说，我国外汇市场发展与改革持续推进，市场内在韧性提升，将继续发挥稳定市场预期和交易的积极作用。从外部看，随着欧美等发达经济体货币政策进入降息周期，国际金融市场环境有望进一步改善。

(责编：郝帅、高雷)
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