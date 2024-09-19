人民网记者 车柯蒙

3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；4月，国家税务总局明确资源回收企业“反向开票”实施办法，有力支持资源回收利用行业全产业链发展；7月，国家发展改革委、财政部联合发文，就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持“两新”工作提出系列举措……

今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”政策持续发力：一方面，有效带动投资、促进消费；另一方面，正加速推动产业转型升级。

增值税发票数据显示，今年4月至7月，全国企业采购机械设备类金额同比增长6.4%。其中，随着各领域设备更新实施行动方案逐步落地，7月份同比增长8.5%，较前期明显加快，大规模设备更新效果显现。

这一过程中，包括资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”在内的各项税收支持政策，正为扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能。

所谓“反向开票”，是指发票的开具流程与常规流程相反，由购买方（付款方）向销售方（收款方）开具发票。记者了解到，在资源回收行业，销售方大多数为个人，此前往往不愿意花费精力去税务部门办理代开发票，导致购买方企业常常难以获得合规的增值税发票，无法作为税前扣除凭证，增加了税收成本。

为助力“以旧换新”，今年4月底，“反向开票”措施在资源回收行业正式实施。

在重庆，位于涪陵区的重庆剑涛铝业公司是当地最大的资源回收企业，年收购废品11万吨，举措实施后，企业第一时间提出了申请，目前已向339位报废产品出售者开具发票1810份，累计金额2.74亿元。记者从国家税务总局重庆市税务局了解到，“ 反向开票”举措实施4个月，重庆市40户企业“反向开票”超过9000份，累计金额12亿元。

与此同时，随着系列推动消费品以旧换新政策的落地实施，居民消费意愿不断增强，消费潜力逐步释放。机动车销售统一发票数据显示，4月至7月，新能源汽车销量同比增长34.8%，较3月份提高7.3个百分点。其中，7月份新能源车销量同比增长38.5%，成为稳定汽车消费的重要力量。二手车销售统一发票数据显示，《汽车以旧换新补贴实施细则》发布后，二手汽车销量增长明显，5月至7月，二手汽车销量同比增长7.2%，增速较前期明显提升。

“现在国产新能源汽车在价格、使用成本上有优势，特别是以旧换新、车购税减免政策的双向引导，让不少购车人选择用老旧燃油车置换购买新能源汽车。”湖南常德金旋风鑫迪汽车销售服务有限公司财务负责人万美波表示。据统计，截至7月底，湖南今年共有15.25万辆新能源汽车享受车购税减免政策，免征税额22.11亿元。

国家税务总局税收科学研究所副所长李平表示，税务部门发布的数据表明，消费品以旧换新进展积极，相关行业销售持续增长，有效促进了先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。

(责编：郝帅、高雷)

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