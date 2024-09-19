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我国快递寄递需求旺盛 加速释放消费市场潜力

2024年09月19日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，今年中秋小长假期间（9月15日至17日），全国邮政快递业运行总体平稳，全国共揽投快递包裹超27亿件。其中，揽收快递包裹13.07亿件，比去年中秋假期日均增长35.4%；投递快递包裹14.07亿件，比去年同比增长45.7%。

中秋佳节，月饼是当仁不让的“主角”。从贵州省人民医院的“省医月饼”，到山西非遗小吃“空壳月饼”，再到百年老字号“卢师傅”月饼……各地特色月饼纷纷出圈，迎来一波销售热潮。快递企业积极通过开展批量发货、备货入仓、恒温冷运、整车直发等模式，缩短月饼运输时间，保障高峰的发运需求。

国家邮政局相关负责人表示，进入9月以来，海鲜、水果等产品的寄递需求旺盛。快递企业强化运力调配，优化网络资源，升级生鲜冷链运输方案，有效助推了消费市场潜力的加快释放。

自8月1日开海后，在苏鲁海鲜批发市场驻场的快递小哥就忙碌起来。“很多本地人会在这里选购海鲜，寄给外地的亲朋好友，还有游客通过微信向海鲜老板订购海货，再由我们寄送。”快递小哥说。

2023年，赣榆区寄递企业共寄递海鲜产品超6000万件。今年8月2日至9月4日，大约有690万件海鲜快递从赣榆发往全国各地。

当前，葡萄销售旺季和旅游旺季叠加，新疆邮政快递企业主动进景区、到果园、设展台，通过设置冷运前置仓、“冷链+航空”等方式，让葡萄新鲜“飞”出吐鲁番，快速运达目的地。

据吐鲁番市邮政管理局统计数据显示，自今年7月下旬葡萄上市以来，吐鲁番各寄递企业累计寄出16.76万件，带动葡萄产值800.27万元。

“咱卫辉的鲜桃，果香浓郁、脆甜可口，欢迎下单！”日前，在河南省新乡市邮政直播基地的直播间内，主播正热情推销当地鲜桃，直播3小时收获超2000单订单，销售额近7万元。

截至目前，河南省建设村级快递服务网点超3.8万个、村级寄递物流综合服务站超3.6万个、交邮合作站点1941个，开通交邮联运线路204条，综合服务站建制村覆盖率达84.7％，快递服务通达率100％。如今，越来越多的“豫农优品”通过邮政寄递渠道畅销全国。

与此同时，随着各地以旧换新政策的出台落地，家居家电市场迎来了“金九银十”的旺季，快递企业探索推出“换新+回收”服务，为耐用消费品以旧换新提供支撑。

此外，为应对今年第13号台风“贝碧嘉”，国家邮政局充分发挥邮政快递业保通保畅工作机制作用，完善应急预案，强化值班值守、信息报送和应急处置，指导各地邮政管理部门和邮政快递企业，特别是上海、浙江、江苏、安徽等地合理安排生产运行，加强网络生产运营的动态管理，统筹调度全网资源全力满足人民群众节日期间寄递服务需求，助力保障人民群众正常生产生活秩序。

(责编：郝帅、高雷)
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