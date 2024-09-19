人民网北京9月19日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2024年9月15日至17日（中秋节假期期间），全社会跨区域人员流动量62956.4万人次，日均20985.4万人次，比2023年同期日均增长31.1%，比2019年同期日均增长16.1%。其中，铁路客运量4257.3万人次，日均1419.1万人次，比2023年同期日均增长31%，比2019年同期日均增长16.9%。

公路人员流动量57994万人次，日均19331.3万人次，比2023年同期日均增长31.7%，比2019年同期日均增长16.6%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量47549万人次，日均15849.7万人次，比2023年同期日均增长24.9%，比2019年同期日均增长27.8%；公路营业性客运量10445万人次，日均3481.7万人次，比2023年同期日均增长74.6%，比2019年同期日均下降16.5%。

水路客运量198.1万人次，日均66万人次，比2023年同期日均增长1.3%，比2019年同期日均下降47.9%。

民航客运量506.9万人次，日均169万人次，比2023年同期日均下降7%，比2019年同期日均增长1.4%。据航旅纵横大数据显示，2024年中秋假期期间，国内航线实际执行客运航班量超过3.3万班次，国内航线旅客运输量超过416万人次，均比2019年同期略有增长。

作为全年性价比最高的假期，今年中秋假期迎来了暑运后首个出行高峰。从旅客结构来看，相较暑期，探亲群体占比增长较明显，旅游占比减少。从年龄来看，亲子游、银发族群体占比明显回落。

为了保障民众安全便利出行，各地交通运输部门多措并举、多点发力，为广大旅客平安便捷出行保驾护航。

在北京，北京站在进站口、服务台、京铁爱心服务室等处增设“温馨指引”提示条，为旅客提供路面交通接驳位置以及自北京站前往北京主要车站及各大医院乘车路线的具体指引。北京西站充分发挥售票厅“敬老慢”窗口、京铁爱心036候车室、12306服务台、儿童娱乐区、母婴室等服务作用，主动提供轮椅、盲杖、躺椅、担架等。北京南站、北京车务段充分发挥“京铁爱心”服务品牌作用，补充人员力量，为老幼病残孕等重点旅客提供“一帮到底”的爱心服务，实现出行无忧。北京北站、清河站加强与属地交通部门沟通协调，备足夜间出租车、网约车，优化旅客与公交、地铁等市政交通接驳，确保旅客安全顺畅出行。

在山西，当地交通部门根据高铁到站班次及时增加公交运力，密切关注客流动态，安排加班车辆。按照“高铁不到站、公交不收车”的服务承诺，为外地旅客提供咨询服务，既让出行旅客下公交就能赶上高铁，又让返乡旅客下高铁就能坐上公交。公交“绿马甲”志愿人员在站台上有序疏导乘客，指导乘客坐上最合理的路线，全力为乘客提供优质出行服务。

为服务保障琼州海峡假期期间客滚运输安全畅通，广东湛江海事部门提前研判客滚运输安全风险和水上交通安全形势，联合海口海事部门对53艘投入营运的客滚船进行100％全覆盖安全检查，严防船舶“带病”营运。假期期间，安排人员值班值守，督促船员严格落实人车分离和做好车辆系固绑扎，以及增加海上巡航次数，重点检查重点水域的通航环境、导航助航设施、通信讯号等，严防设施设备受台风影响存在遗留问题，确保航道安全畅通；合理安排应急救援力量，保持海巡船艇、公务车辆处于良好可用状态，做好随时应对各种水上突发事件准备，确保人民群众水上出行安全顺畅。

(责编：郝帅、高雷)

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