原标题：中国将向全球开放12个核科研设施和实验平台

科技日报北京9月18日电 （王舒颖 记者付毅飞）记者18日从中国国家原子能机构获悉，在中国加入国际原子能机构40周年之际，我国决定面向世界各国开放12个核科研设施和实验平台，涉及核基础科研、材料与部件辐照测试、同位素生产制备、反应堆热工水力、核环境模拟及核设备测试、放射性废物处理处置、核聚变实验研究等诸多领域。

这些核科研设施和实验平台包括：世界主要中子源之一的中国先进研究堆；可广泛用于中子活化分析、核仪器仪表测试、放射性同位素制备、反应堆相关教学培训的微型中子源反应堆；可开展材料、燃料辐照考验和低温供热研究的49-2泳池式反应堆；世界上规模最大、功能最全、参与范围最广的地下实验室之一的中国北山高放废物地质处置实验室；中国独立自主设计、建造的规模最大、参数最高的先进托卡马克装置新一代“人造太阳”中国环流三号等。

9月16日下午，在维也纳召开的国际原子能机构第68届大会期间，中国国家原子能机构举办“开放合作·共享发展”核科研设施开放共享主题边会。该机构副主任刘敬在会上宣布了这一消息。

据悉，目前我国已经设立了8个国际原子能机构协作中心，并与法国、俄罗斯、欧盟等建立了良好的核科技研发合作机制，与泰国、印尼、巴基斯坦、阿尔及利亚、加纳、尼日利亚等国家在当地合作建设了一系列核科研设施和联合实验室。

本届大会期间，中国国家原子能机构还向国际原子能机构捐赠了我国杰出核科学家钱三强院士的铜像，旨在彰显中国对国际原子能机构“原子用于和平与发展”宗旨的支持，以及中国科学家对人类原子能事业发展的贡献。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经