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拿下全球90%订单，中国造船业加速上探高端市场

人民网记者 王震
2024年09月19日08:44 | 来源：人民网
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中国正在成为世界“造船厂”。

据英国造船和海运动态分析机构“克拉克森研究”(Clarkson Research)发布报告显示，8月全球新船订单106艘，修正总吨（CGT）为387万吨。其中，中国以95艘（347万CGT）拿下了全球90%的订单。

中国造船业红火到什么程度？先来看一组数据：

——1至7月，我国累计船舶出口3470艘，同比增长28.3%，金额达1736.79亿元，同比增长84.4%；

——上半年，我国造船业三大指标（造船完工量、新接订单量、手持订单量）同比分别增长18.4%、43.9%、38.6%，分别占全球55%、74.7%和58.9%；

——二季度中国造船行业景气指数升至144点，进入高景气区间，继2012年后，该指数首次突破140点；

——我国造船业三大指标已连续14年位居世界第一，去年有7家企业进入新接订单前10强。

造船业迎来新的上行周期，市场需求快速增长，让我国船企订单量稳居高位。

“目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年。”作为全球最大的造船集团之一，中国船舶在上半年业绩说明会上透露。

与此同时，高端化、绿色化发展正在成为趋势。

记者注意到，今年以来，一批高技术、高附加值船舶相继完工交付，船企捷报频传。

8月8日，全球最大的汽车滚装船“礼诺极光”轮在江苏南通交付出江，除了“大”之外，这也是目前世界上最环保的汽车运输船；9月9日在广州南沙下水的“新明珠39”号整船采用国产碳纤维材料建造，突破了国外技术垄断……

从船企订单看，滚装船、集装箱船、LNG船（液化天然气船）等高技术、高附加值船型占比稳步提升，上半年新接绿色动力船舶订单国际份额达到71.7%。

来自中国船舶的业绩显示，上半年，新接订单中绿色船型占比超50%，中高端船型占比超70%；旗下江南造船、沪东中华、外高桥造船三家船厂完工交船38艘、经营接单65艘，中高端船型占比达到90%以上。

从世界边缘到中心，中国造船业正在加速上探高端市场。

LNG船能够在零下163摄氏度的低温下运输液化天然气，是世界上最难建造的船型之一，被喻为造船工业“皇冠上的明珠”。

9月9日，中国船舶集团旗下沪东中华与卡塔尔能源公司签下了一批新订单——6艘全球最大27.1万立方米超大型LNG船。至此，卡塔尔能源公司已在沪东中华下单36艘LNG船，以载气量计，沪东中华LNG订单首次跃升至全球各船厂之首。

这是我国造船研发设计能力、产业链水平提升的缩影。

目前，我国已形成以沪东中华、大船重工、江南造船、招商海门和江苏扬子江船业为主的大型LNG运输船建造企业集群。

“更高的技术水平，更短的交付周期，带来的是竞争力的显著提升。”中国造船工程学会秘书长王俊利表示，我国船型研发与设计能力显著提升，已经具备承接世界所有主力船型的能力，具有自主可控且较为完整的产业链，船舶建造效率稳步提升。

(责编：王震、高雷)
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