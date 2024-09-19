原标题：年底前后出现拉尼娜现象概率为60%

科技日报讯 （记者付丽丽）世界气象组织（WMO）近日发布的最新通报显示，今年9月至11月出现拉尼娜现象的概率为55%，而今年10月至明年2月出现拉尼娜现象的可能性会增加至60%，厄尔尼诺现象在此期间再次发展的概率微乎其微。

拉尼娜是指赤道中东太平洋大范围海表温度持续异常偏低（连续6个月较常年偏低0.5℃）的现象，它的出现常伴有热带大气环流的变化，例如风、气压和降水量的变化。

WMO表示，每次拉尼娜事件的影响取决于其强度、持续时间、一年中的发展时间以及与其他气候驱动因素的相互作用。一般来说，拉尼娜产生的气候影响与厄尔尼诺相反，尤其是在热带地区。

WMO秘书长席列斯特·绍罗强调，自2023年6月以来，全球陆地和海洋表面温度持续异常。即使真的出现了短期降温的拉尼娜事件，也不会改变大气中温室气体浓度上升而导致全球气温上升的长期趋势。

据了解，尽管受到2020年至2023年初的多年拉尼娜的“冷却”影响，但过去9年仍是全球有记录以来最热的时期。2023年至2024年的厄尔尼诺事件于2023年6月开始出现，并在2023年11月至2024年1月达到顶峰，是有记录以来最强的5次厄尔尼诺事件之一。

“过去3个月里，尽管中性状态占主导地位，全球仍然出现广泛的极端天气，包括极端高温和毁灭性的降水。因此推进落实‘联合国全民早期预警倡议’仍是WMO的首要任务，而对厄尔尼诺和拉尼娜的季节性预测以及对全球气候模式的影响评估，为‘早预警、早行动’提供了重要信息。”席列斯特·绍罗表示。

(责编：杨曦、陈键)

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