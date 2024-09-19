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国内首架太阳能氢能无人机首飞

2024年09月19日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：国内首架太阳能 氢能无人机首飞

　　科技日报重庆9月18日电 （记者雍黎 通讯员孙建和）记者18日获悉，国内首架太阳能氢能无人机近日在重庆明月湖顺利完成首飞。

　　据了解，该无人机由哈尔滨工业大学重庆研究院旗下翌翔无人机团队自主研制。该无人机采用团队研制的太阳能发电适压直驱系统、太阳能氢能混合动力系统，以及大尺寸长翼展气动外形、一体化成型轻质碳纤维机身、前后双螺旋桨同轴驱动系统、创新型氢动力电推进吊舱，机身结构紧凑，附属部件简单。整机具有巡航耗能少、续航时间超长特性，可实现跨昼夜超长航时飞行。

　　太阳能氢能无人机结合了太阳能和氢能两种清洁能源，利用团队自主研发的能量管理系统，实现了各部件能源输出的精准控制。其主要控制逻辑为太阳能产电无条件优先输出，氢能转化电力补足输出缺口。

　　翌翔无人机团队负责人介绍，太阳能与氢能相结合的无人机，形成了有效互补的能源体系——白天利用太阳能充电，夜间或阴天依靠氢能维持动力。这种互补使得无人机具备全天候工作能力，极大地拓宽了其应用范围，适用于电力巡检、森林防护、河段监控、信号中继、环境保护等多个领域，尤其降低了起降、充能维护次数和班次安排，大大提高了工作效率，降低了人员和资金投入，具有广阔的市场应用前景。

(责编：杨曦、陈键)
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