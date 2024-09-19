柯 平

原标题：让高技能人才有“面子”也有“里子”

前不久，江苏省在高技能人才队伍建设方面出台新政，其中明确规定，“企业在聘首席技师可比照专业技术人员享受正高级待遇”。此举被舆论评价为“最具含金量的干货”。

首席技师在待遇方面和教授、研究员画上等号，这是具有标志性意义的创新做法。除此之外，在高技能人才事业发展和生活保障等方面，江苏还推出不少具体措施，如实施新“八级工”制度，对有突出贡献的人才实行特岗特酬，在住房、户籍、子女入学、医疗、创业就业扶持上落实优惠政策等等。

高技能人才是“将梦想照进现实的人”。科学构想通过他们之手从图纸变成现实，“卡脖子”技术难题在他们的参与下取得突破，“大国重器”的打造凝结着他们的智慧和付出。比如，“神舟”与“天宫”能无缝对接，装调技师研制的对接机构至关重要；“复兴号”动车的安全运行，离不开焊接技师制作的高铁转向架；“长征”火箭能发射升空，燃料加注技师精心细致的操作不可或缺……

正因如此，近年来国家出台一系列政策措施，为高技能人才的成长铺路架桥。现在，全社会对高技能人才的认可度不断提高，“当技工没面子”的观念正在得到转变。但也不得不承认，还有很多现实问题仍然困扰着他们：在原有“五级工”职业技能等级制度下，很多人30多岁就触及职业天花板；随着产业结构升级，技能转换和提升的压力加大，而技能人才常常求学无门；普通教育、职业教育和职业培训之间的藩篱仍未破除，技能人才很难实现职业转换；一线技能人才收入偏低，职业吸引力不强，特别是受“重学历、轻技能”的传统思维影响，仍有不少人不愿端“技能碗”、吃“手艺饭”。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，高技能人才正在成为支撑中国制造、中国创造的重要力量，加强高技能人才队伍建设的任务重要而紧迫。一方面，我们要继续在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动形成劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，让人们觉得从事技能工作受尊重、有奔头；另一方面，在高技能人才培养和服务上要舍得投入，为他们的成长进步创造更多条件、提供更多机会，让他们在生活保障上得到更多实惠。

我们相信，各地多推出一些像江苏这样可感可及的举措，让高技能人才有“面子”也有“里子”，一定能吸引更多人才投入技能报国的队伍，为实现高质量发展汇聚起更加强大的力量。

(责编：杨曦、陈键)

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