原标题：科技创新激活种业“芯”动能

◎本报记者 龙跃梅 通讯员 赵 强

前段时间，位于广东省阳江市阳春市陂面镇石尾村的全国（阳春市）水稻绿色高产高效示范区通过测产验收，实际亩产为604.8公斤，比目标亩产提高154.8公斤。

在阳江市阳东区大镬岛，随着渔船起网作业，一条条活蹦乱跳的金鲳鱼从深海网箱中被打捞上来，经冷链运输后，当天被送上粤港澳大湾区居民的餐桌……

无论是绿色高产的水稻，还是活蹦乱跳的金鲳鱼，背后的关键都是良种。科技创新，激活种业“芯”动能。

科技日报记者近日在阳江采访时了解到，当地持续加大良种选育与推广力度，着力挖掘开发“土特产”，向一二三产融合要效益，纵深推进“百县千镇万村高质量发展工程”。

研发优质品种

今年4月，广东稻花禾虫科技开发有限公司的广东省博士工作站在阳江市江城区城西街道阮西村正式揭牌，旨在深化对“水稻+禾虫”绿色高质高效综合种养技术的探索。

禾虫学名疣吻沙蚕，被誉为“水中虫草”，具有很高营养、经济、药用价值。

张开网兜，在昏黄灯光中捕捉随潮水漂浮的禾虫，是不少阳江人的童年回忆。随着对禾虫需求的增加，当地人开始思考：能不能脱离自然环境，人工圈养禾虫？

阳江农业科技工作者在阳江职业技术学院食品与环境工程系教授陈兴汉的带领下，通过改良禾虫人工催产、授精和孵化方法，实施精准淡化程序，研发出禾虫的开口饵料和中间培育阶段饲料，首创工厂化人工育苗关键技术，攻克禾虫规模化繁殖关键技术难题，让禾虫变得适宜在纯淡水中生长，且存活率较自然繁殖提高300倍。

在阳东区，“南方人参”牛大力的良种问题也得到解决。2016年，“粤森”优质牛大力种源随“天宫二号”遨游太空，实现了牛大力首次航天育种，创造阳东牛大力航天育种纪录。

通过与华南农业大学、广州中医药大学等单位合作，阳江培育出“粤森一号”“正优3号”等优良种苗，将牛大力产量提高30%以上。在农业龙头企业和行业协会辐射带动下，阳东区牛大力种植面积达3万亩，年产优质牛大力组培种苗350万株。

近年来，阳江依托高校院所及种业企业资源，突出先进育种技术研究应用，实施一批技术创新攻关项目，加大开展丝苗米、荔枝等新品种研发力度，培育出许多高产高效、绿色优质、节水节粮、专用特用的突破性新品种。

打造人才梯队

2012年博士毕业后，范斌没有到科研院所就业，而是来到水产养殖企业，在基层当起“渔民”。

范斌选择的企业是阳江海纳水产有限公司。公司在大镬岛附近海域建立深海网箱养殖基地，配备200个深海养殖网箱，是目前广东省唯一一个真正意义上的离岸型养殖基地。在深海网箱养殖中，不同鱼类的生长周期和市场需求存在季节性差异。12年来，范斌主持完成或参与大量研究课题，不断优化养殖技术，使养殖产品的上市时间与市场需求的高峰时段相匹配，让深海网箱打出“时间差”。

阳江既引进高层次人才，也培育“土专家”。陈朝就是一名和产业共同成长起来的“土专家”，他与海水种苗行业已打了近30年交道。他创办的阳西县金源海洋生物科研有限公司探索出海水鱼苗繁育的工厂化生产模式，打造出一条从种鱼亲本养殖到鱼苗销售的完整生产链。

“目前我们培育出了金目鲈、黑鲷、石斑、青斑等30个海水优质亲鱼品种。”陈朝介绍，2022年，公司与中国水产科学研究院南海水产研究所共同开发的“一种海水鱼类亲鱼的全季候培育方法”获国家发明专利。

阳江还积极搭建高校院所、企业“资源共享、优势互补、共同发展”的平台。2018年，由国际水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所、阳江市农业科学研究所等单位共建的水稻国际合作研究阳江试验站挂牌成立，这是国际水稻研究所在全国范围内建设的首个水稻试验站。6年来，试验站累计为国内外科研院所完成5万多份稻瘟病抗性鉴定，让阳江在稻瘟病抗性鉴定方面走在行业前列。

“能取得今天的成绩，科技人才功不可没。”阳江市农业科学研究所所长黄显良说，近年来，通过不断引进高素质人才，试验站整体科研力量得到显著提升。

加速聚集发展

阳江地处北纬21度，物产丰富，是广东省粮食、蔬菜、水果、花卉的重要产区。

阳江市农业农村局相关负责人介绍，目前，阳江已完成第三次全国农作物种质资源普查与收集行动任务，向广东省农业科学院提交的164份种质资源中有115份被收入国家级农作物种质资源库（圃）。同时，全市累计完成系统调查与抢救收集农作物种质资源280份。

目前，阳江正加快种业集聚发展。截至今年7月，阳江共建设20个市级现代农业产业园，涵盖坚果、南药、水产、蚕桑、茶叶、岭南特色水果等特色主导产业。

阳江坚持以工业思维推动农业全产业链发展，以企业发展带动村集体收入增加，探索“生产在企业、加工在村庄、受益在农户”的产村融合、产村共建模式，建设联农带农富农样板区。

例如，阳江阳春市立足本土资源及种苗优势，集中力量补齐渔业产业链条，实现鳜鱼苗工厂化繁育延链补链，打响阳春鳜鱼苗品牌。通过推行“公司+合作社+农户”生产经营模式，阳春已发展起100多家鳜鱼苗种培育合作社，推动500多户养殖户与养殖企业建立合作关系，使育苗水面超过1000亩。

阳江推动种业高质量发展，带活了一方山水，富裕了一方百姓。

(责编：杨曦、陈键)

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